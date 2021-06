Gli agenti della Polizia locale della Città metropolitana ritrovano in Appennino un ragazzo che si era allontanato in bicicletta da Ferrara

Gli agenti della Polizia locale della Città metropolitana ritrovano in Appennino un...

Questa mattina gli agenti della polizia locale della Città metropolitana, in collaborazione con i carabinieri di San Buca Pistoiese, hanno ritrovato a Trebbio (in Toscana) un ragazzo di 15 anni che si era allontanato ieri dalla sua abitazione a Ferrara a bordo della sua bicicletta e che da allora non aveva più dato sue notizie ai genitori.

Partendo dalla zona di Castel di Casio/Suviana, dove ieri il ragazzo era stato avvistato per l’ultima volta, gli agenti della Polizia Locale sono arrivati fino a Trebbio in Toscana dove stavano indagando anche i carabinieri di San Buca Pistoiese.

La collaborazione fra i due Corpi ha permesso di ritrovare il minore che, bici alla mano, stava camminando per la cittadina. Il ragazzo, che ha passato la notte su una panchina, sta bene ed è già stato messo in contatto con la famiglia con cui si ricongiungerà in giornata.