Sette spettacoli per la stagione teatrale estiva del teatro Troisi di Nonantola curata da Ater

Sette spettacoli di cui cinque rivolti ai bambini e alle famiglie e due – “Zanna Bianca” e “Il Manifesto dello Sbattismo” – ad un pubblico adulto, dal 29 giugno al 10 agosto 2021: anche a Nonantola ripartono finalmente gli eventi in presenza, dopo i tanti mesi di lockdown.

La collaborazione fra il Comune di Nonantola e ATER Fondazione dà vita alla seconda edizione della rassegna estiva di spettacoli teatrali che andranno in scena nel Giardino Perla Verde in via Marconi 36: una splendida cornice, grazie alla quale si potrà ritornare a vivere insieme la bellezza del Teatro. Il cartellone della rassegna chiamata “Giardino Troisi” fa parte delle iniziative all’aperto “Nonantola d’estate – Fuori tutti”, promosse dallo stesso Comune.

L’inizio degli spettacoli è previsto per le 21.00. Biglietto unico al prezzo di 3 € a persona. Per “Zanna Bianca” e “Il Manifesto dello Sbattismo” il biglietto ha un costo di 3 € per i minori e 5 € per gli adulti. Lo spettacolo di burattini è gratuito.

Il primo appuntamento sarà martedì 29 giugno con “Chi ha paura di Denti di Ferro?”, un bellissimo spettacolo rivolto ai bambini a partire dai 3 anni e alle famiglie, portato in scena della Compagnia Tanti Cosi Progetti. La storia della strega Denti di Ferro trae le sue origini da un racconto della tradizione popolare della Turchia e narra di tre fratelli a cui è stato detto di non avventurarsi nel bosco per evitare l’ira della malvagia strega che vive lì: un giorno i ragazzi decidono di andare contro il volere del fratello più giovane, si perdono mentre cala l’oscurità e, in lontananza, vedono il lume di una casa. Sono accolti da una vecchina che offre loro cibo e un letto per la notte. I due fratelli maggiori entrano volentieri ma il più piccolo segue con riluttanza perché sospetta che quella sia davvero la casa della strega della quale erano stati avvertiti. Quella di Denti di Ferro è una storia che si inserisce a pieno titolo nella tradizione popolare delle storie di magia.

Il 6 luglio arriverà la compagnia Il Baule Volante con “Il sogno di Tartaruga”: Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero che si trovava in un luogo segreto. Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti della terra: banane, datteri, noci di cocco, meloni, miglio, patate dolci, manioca e tanti altri. Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali, ma tutti risero. “E’ solo un sogno”, dicevano. Ma ai sogni occorre credere fino in fondo perché si avverino. E soprattutto non bisogna avere fretta! Uno spettacolo ricco di ritmi e strumenti africani, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età. Lo spettacolo è consigliato a partire dai 4 anni.

Il 13 luglio sarà la volta della Compagnia dei Somari con il loro fantastico spettacolo “Il piccolo clown”: un clown bambino si ritrova un giorno da solo, in una sperduta campagna. Trova rifugio a casa di un contadino, anche lui solo, ma assai poco incline alle relazioni, soprattutto quelle con i bambini. I due devono imparare a conoscersi, e a comprendere le esigenze l’uno dell’altro. Interpretato da un attore professionista insieme al figlio, lo spettacolo non utilizza parole ma un concerto di gesti per trasportarci in un mondo di emozioni, indagando sulla relazione padre-figlio, adulto-bambino in un modo del tutto inedito. Lo spettacolo è adatto a tutti a partire dai 3 anni.

Il 20 luglio arriverà Luigi D’Elia (Compagnia INTI) con il suo “Zanna Bianca”: uno spettacolo teatrale che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la prima volta scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della vita, della morte, della notte, dell’uomo fino all’incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. Una narrazione coinvolgente e magica, adatta ad adulti e ragazzi a partire dagli 8 anni.

Giovedì 29 luglio andranno in scena Le Cadavere Squisite con il loro concerto teatrale “Il Manifesto dello Sbattismo”: un po’ spettacolo, un po’ concerto, un po’ Manifesto eternamente inconcluso, nasce dal lavoro di scrittura del collettivo “Cadavere Squisite”. Le cinque performers, un po’ sceme e un po’ intellettuali, si sono cimentate nel vecchio gioco surrealista del Cadavere Eccellente, altrimenti detto Squisito, che consiste nel creare un unico testo a più mani in cui ogni partecipante ignora i contributi degli altri. Lo spettacolo è consigliato per un pubblico adulto.

Martedì 3 agosto sarà la volta di “Fagioli” della compagnia Teatri Soffiati: e così, manco a dirlo, può succedere che i fagioli del piatto si mescolino a quelli della fantasia, dando vita ad un racconto che, se non riempie proprio la pancia, di sicuro scalda i cuori. Lo spettacolo è basato sulla celebre fiaba inglese “Jack e il fagiolo magico” tra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole magie e clownerie. In scena due stravaganti vagabondi contastorie, sempre sospesi tra la ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti e la voglia inesauribile di giocare. Perché la morale è poi questa: finché c’è il piacere di raccontare, la nostra favola non finisce mai. Uno spettacolo per tutti, consigliato a partire dai 3 anni.

Martedì 10 agosto la rassegna si concluderà con I Burattini di Mattia e il suo “Fagiolino e il terribile Cavalier Sbragafegati”: Il Cavalier Sbragafegati è finito al verde e si ritrova coperto di debiti. Per poter risollevare le sue disastrate finanze, decide di sposare la figlia di Donna Eleonora, la quale ha ereditato una grossa somma di denaro. Alla richiesta della mano della ragazza riceve un rifiuto… Brillante commedia della tradizione emiliana adatta a tutte le età.

Info e prenotazioni Consigliata la prenotazione tramite una e-mail a teatrotroisinonantola@ater.emr.it – Per informazioni e prenotazioni: tel 059 896535, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. Si possono inoltre acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it.

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro Troisi di Nonantola, sempre nel rispetto nelle attuali misure di sicurezza