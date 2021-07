Covid, 794 nuovi casi e 28 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Tornano a scendere in Italia i casi di Covid-19. Dalla lettura del quotidiano bollettino del ministero della Salute, emerge che i nuovi positivi sono 794, in flessione di 88 rispetto alle 24 ore precedenti, nonostante la crescita dei tamponi processati, 199.238 e che fa calare il tasso di positività allo 0,39%. Crescono, anche se di poco i decessi; oggi sono 28 (+7). I guariti sono 2.345 mentre gli attualmente positivi sono in discesa di 1.579 unità, toccando quota 47.779.

Prosegue, sempre con costanza, l’alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere. I ricoverati con sintomi sono 1.469, il che significa 63 pazienti in meno rispetto a ieri: così come pure nelle terapie intensive si registra un nuovo arretramento dei numeri con 213 ricoverati, pari a 16 pazienti in meno sul totale complessivo e 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare attualmente si trovano 46.097 persone. Sul fronte delle regioni la Lombardia è prima per nuovi casi (143), seguita da Sicilia (115) e Campania (98).

(ITALPRESS).