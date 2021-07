L’Operetta a Fiorano Modenese: le grandi voci di Antonella De Gasperi e Fabrizio Macciantelli

Dopo le interruzioni dovute all’emergenza Covid, stanno proseguendo le rassegne culturali al Centro Via Vittorio Veneto di Fiorano Modenese, con un denso calendario di iniziative.

La nota rassegna “Concerti al Centro”, fiore all’occhiello della vasta programmazione, ha ripreso lo scorso 30 maggio. Un ensemble di musica che vuole rappresentare un appuntamento fisso col pubblico più affezionato. Proprio da non perdere sarà il prossimo evento, tutto dedicato all’Operetta, previsto per venerdì 9 luglio alle ore 20. Le grandi e affermate voci internazionali di Antonella De Gasperi e Fabrizio Macciantelli verranno accompagnate dai Maestri Gentjan Llukaci e Denis Biancucci, oltre che da Claudio Ughetti alla fisarmonica, con momenti di grandissima emozione.

Muniti di mascherine e mantenendo il distanziamento sociale, vi aspettiamo presso il Centro Culturale, sito in via Vittorio Veneto 94 a Fiorano Modenese. Per info e prenotazioni: www.centrovvv.com – centrovvv@gmail.com