‘Cenacolo letterario’: approfondimento su Maria Callas al Centro Via Vittorio Veneto di Fiorano

Prosegue la rassegna dedicata alle più illustri figure femminili della storia occidentale, intitolata “Cenacolo letterario”, presso il Centro Culturale Via Vittorio Veneto a Fiorano Modenese, nel centro storico.

Il prossimo appuntamento, previsto per giovedì 15 luglio ore 20, vedrà come protagonista la grandissima interprete musicale Maria Callas. L’intento è ricreare un salotto culturale in cui conoscere meglio le donne che hanno lasciato un segno nella storia. Ne parleranno infatti due profondi conoscitori della materia, ossia Andrea Santangelo e Lia Celi, a cui si aggiungerà l’intervento straordinario della famosa attrice modenese Franca Lovino, la quale leggerà estratti pertinenti al tema trattato di volta in volta.

L’evento è organizzato secondo le norme vigenti anti-contagio. Ingresso libero con quota minima di 10 euro. Necessario essere muniti di mascherina.

Prossimi appuntamenti:

9 settembre 2021 – Lucrezia Borgia

23 settembre 2021 – Coco Chanel

Per info e prenotazioni: www.centrovvv.com – centrovvv@gmail.com