Il 16, 17 e 18 luglio arriva nel Parco della Rocca lo “Spilamberto Buskeat Festival”

Il 16, 17, 18 luglio arriva per la prima volta lo “Spilamberto Buskeat Festival” che si propone come primo e unico format in Italia che unisce tutte le eccellenze di strada: cibo gourmet, buskers e mercatini vintage.

Il Parco di Rocca Rangoni si animerà con i migliori food truck insieme a musicisti, buskers e mercatini vintage. L’ingresso è gratuito. L’evento è organizzato dall’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo in collaborazione con il Comune di Spilamberto.

L’appuntamento è nel Parco di Rocca Rangoni, una location perfetta per gustare buon cibo in compagnia. L’obiettivo del festival è quello di proporre un’offerta gastronomica quanto più ampia e diversificata, dando spazio a prodotti locali che rappresentino le eccellenze territoriali rivisitate in chiave street, ma che sappia anche incuriosire con piatti particolari, sperimentali, o che provengono da cucine diverse da quella italiana. Un ricco menù, insomma, che va incontro alle esigenze di ogni palato. Tutti potranno trovare qualcosa di squisito, di dolce o salato, da cui lasciarsi incuriosire e tentare. La tradizione locale sarà rappresentata dal truck del gnocco fritto e dalle famose crescentine dell’Appennino, non potranno mancare inoltre gli arrosticini di Cerquatonna Sapori, le Bombette Pugliesi della Brace che ti Puglia, la cucina siciliana con i cannoli e gli arancini de La Sicilia, il pesce fritto sapientemente preparato da Delizie di Mare, l’hamburger di cinghiale di Bomber Truck, i burgeer gourmet di Van Burger, le patatine fritte e gli hot dog di Amor di Patatina e tanto altro ancora. Da non perdere, infine, gli stand dedicati all’arte e ingegno presenti per tutta la durata della manifestazione.

Si parte venerdì 16 luglio dalle 18 alle 24, mentre sabato 17 e domenica 18 dalle 16 alle 24. Ingresso gratuito.

“Come Amministrazione – dichiara l’Assessore al commercio Stefania Babiloni – abbiamo accolto subito la proposta dell’associazione Le Botteghe di Messer Filippo, sostenendola e affiancondola nell’organizzazione di questo evento.

Una tre giorni bella, ricca e intensa, anche per dare un segnale di ripresa dopo l’annullamento della Fiera di San Giovanni. Andiamo così ad arricchire gli appuntamenti del cartellone estivo, mai così variegato come quest’anno. Lo scopo è trascorrere un’estate all’insegna della convivialità e socialità dando anche un’opportunità in più ai nostri operatori commerciali”.