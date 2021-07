Mercato del lavoro e occupazione femminile: lunedì 19 luglio il webinar “Parità metropolitana”

La Città metropolitana presenta la strategia territoriale sulla Parità e l’occupazione femminile. Sarà la vicesindaca Mariaraffaella Ferri ad aprire i lavori del webinar “Parità metropolitana” in programma lunedì 19 luglio dalle 9.30 alle 12 al quale interverranno Susanna Camusso, Barbara Lori, Nicoletta Grosso, Rita Ghedini, Tindara Addabbo, Roberto Poli e Patrizia Paganini.

Un incontro in cui gli enti locali gli stakeholder territoriali di riferimento si confronteranno per sviluppare una riflessione complessiva sulla centralità della parità di genere e generazionale nelle politiche e su quali progettualità innovative possono essere attivate nel proprio contesto territoriale.

Al centro del webinar saranno le tematiche relative alla parità di genere in relazione al mercato del lavoro, con l’obiettivo di consolidare le importante sinergie attivate con il territorio per mettere in campo azioni innovative di integrazione tra le diverse aree di intervento.

Il webinar, nasce nell’ambito del Tavolo politico metropolitano delle Pari Opportunità per dare concretezza e prospettiva a lungo termine al convincimento che la ripresa sociale ed economica e lo sviluppo sostenibile dei territori, dopo l’emergenza pandemica, passa attraverso la piena Parità di Genere e il protagonismo delle giovani generazioni.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione online

Il programma

9,30 PARITÀ METROPOLITANA

MARIARAFFAELLA FERRI -Vicesindaca della Città metropolitana di Bologna

Lancio della strategia sulla Parità metropolitana e l’occupazione femminile

10,00 SGUARDI INTEGRATI PER UN CAMBIAMENTO TERRITORIALE

PATRIZIA PAGANINI – Dirigente Servizio Centro 1- Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna – Area metropolitana di Bologna

Uno sguardo al mercato del lavoro metropolitano in un’ottica di genereROBERTO POLI

Cattedra UNESCO sui sistemi anticipanti, Direttore Master in Previsione sociale Università di Trento

Attraverso lo specchio di Alice: e se la seconda metà del cielo diventasse la prima?

TINDARA ADDABBO – Professoressa Ordinaria Politica Economica, Dipartimento di Economia Marco Biagi Università di Modena e Reggio Emilia

Lavoro e eguaglianza di genere, strategie attivabili a livello locale

RITA GHEDINI – Presidente di Legacoop Bologna e presidente di turno dell’Alleanza delle Cooperative di Bologna

Lavoro e welfare a supporto della partecipazione delle donne, con attenzione alla collaborazione pubblico-privato nel sistema dei servizi di welfare per la condivisione della responsabilità di cura

NICOLETTA GROSSO – Responsabile Unimpiego Confindustria Emilia Area Centro

La cultura femminile nel management. Donne che cambiano le imprese

SUSANNA CAMUSSO – Responsabile Politiche di Genere CGIL Nazionale

Priorità occupazione femminile: rimuovere ostacoli e discriminazioni

11,00 IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO TERRITORIALE

BARBARA LORI – Assessora alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità

Interventi, strategie, progetti di rete per rafforzare e migliorare l’occupazione e l’imprenditorialità femminili