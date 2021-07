Covid, in Italia 3127 nuovi casi e 3 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora i casi covid in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute i nuovi positivi sono 3.127 (+6 rispetto a ieri) a fronte di 165.269 tamponi effettuati che determina un tasso di positività comunque in calo all’1,89%. Diminuiscono i decessi che oggi sono 3 (-10 rispetto a ieri). I guariti sono 501 mentre gli attuali positivi salgono di 2.622 unità attestandosi a 46.113 totali.

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che oggi sono 156 (ieri si registravano 161 degenti) con 3 nuovi ingressi, in crescita le degenze ordinarie. In isolamento domiciliare ci sono 44.821 persone. La regione con il maggior numero di casi è il Lazio (471), seguita da Sicilia (404), Veneto (379) e Lombardia (369).

(ITALPRESS).