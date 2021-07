Paolo Angeli in “Jar’a”, giovedì 22 luglio, Cortile della Rocca dei Boiardo di Scandiano

Paolo Angeli in “Jar’a”, giovedì 22 luglio, Cortile della Rocca dei Boiardo...

Giovedì 22 luglio alle ore 21:30, nel Cortile della Rocca dei Boiardo andrà in scena il quarto e ultimo appuntamento del Festival Mundus 2021 a Scandiano. Il protagonista è un’artista considerato tra i maggiori innovatori della scena internazionale, Paolo Angeli. Esistono pochi musicisti al mondo capaci di approdare come lui a una sintesi di linguaggio in cui ha saputo collocare nella contemporaneità la musica tradizionale sarda, tracciando un ponte ideale tra memoria e innovazione. Un perfetto esempio del concetto della “musica senza confini” di cui il Festival MUNDUS si fa portavoce.

Paolo Angeli, sfidando le avanguardie, è inoltre inventore della chitarra sarda preparata e con la sua “chitarra orchestra” presenterà a Scandiano alcuni brani dell’ultimo album “Jar’a”, registrato a Barcellona ma editato e mixato in Sardegna.

L’artista passerà inoltre in rassegna brani e suite estratti dagli album dedicati a Björk, ai Radiohead, a Bodas de Sangre (ispirato al dramma di Federico García Lorca), componimenti particolari ottenuti destrutturando i brani originali.

Il concerto sarà quindi il punto di arrivo di una ricerca musicale, in cui la vera protagonista è la sua chitarra orchestra, simbolo di un senso di appartenenza ma anche di nuova ricerca.

Info per acquisto e prenotazione biglietti

ingresso € 10,00

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com e presso le biglietterie in loco la sera dello spettacolo.

I voucher rilasciati da ATER Fondazione possono essere utilizzati per l’acquisto degli spettacoli in programma, attraverso i canali Vivaticket e nelle biglietterie abilitate.

Per informazioni: ATER FONDAZIONE, T. 059 340221, mundus@ater.emr.it, www.ater.emr.it – pagina Facebook: festivalmundus