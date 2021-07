Nel weekend si apre l’ottava edizione di “Lagolandia – Villeggiatura Contemporanea”

Sabato 24 e domenica 25 luglio si apre l’ottava edizione di “Lagolandia – Villeggiatura Contemporanea”, che dopo il formato anomalo del 2020 in piena crisi pandemica, quest’anno ritorna nella sua versione originale: tre fine-settimana di “sentieri culturali”, incontri, musica, arte, gastronomia e relax.

Dopo il via ufficiale sulle sponde del Lago di Castel dell’Alpi e della new entry di quest’anno, il Laghetto Rio Fishing di Rioveggio, Lagolandia prosegue nei dintorni dei Bacini di Brasimone e Suviana (Camugnano, 28-29 agosto) e si conclude poi sul Lago di Santa Maria (Castiglione dei Pepoli, 18-19 settembre).

Tre weekend di attività e iniziative all’aria aperta, tutte rigorosamente in rima con cultura, natura e scienza: il progetto di valorizzazione territoriale dell’area dei “laghi di Bologna” si conferma tra i protagonisti del cartellone culturale estivo della Val di Setta e di Bologna Estate 2021 – il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica –, con una piena partecipazione dell’Unione Appennino Bolognese, per conto dei cinque Comuni promotori, ovvero Camugnano, Castiglione dei Pepoli, Castel di Casio, San Benedetto Val di Sambro e Monzuno.

Per questa nuova edizione, tornano i campi base sui bordo-lago, punto di partenza della maggior parte dei sentieri culturali condotti, come sempre, da guide d’eccezione.

Per il primo fine settimana del 24-25 luglio arriveranno sulle rive del lago di Castel dell’Alpi il sociologo e ambientalista Ivano Scotti, che guiderà il Sentiero Energetico (24 luglio, ore 15.30) dialogando di energie rinnovabili e del complicato rapporto tra società, energia e natura; l’attrice e narratrice Elina Nanna, che con il suo Sentiero delle Favole (24 luglio, ore 16), dedicato a bimbi tra i 5 e i 10 anni, introdurrà i piccoli camminatori in un mondo fatto di favole, giochi teatrali e percorsi guidati; l’attore e regista Alessandro Tampieri che, proprio nell’anno Dantesco, traghetterà i camminatori in un Sentiero Infernale (24 luglio, ore 21), rigorosamente in notturna; e ancora, lo storico e giornalista Alessandro Vanoli, che lungo il Sentiero Storico (25 luglio, ore 9) tra un borgo e l’altro, racconterà di confini e movimenti di popoli; presente anche quest’anno il Dottor Vincenzo Speghini, per parlare di erboristica lungo il Sentiero Officinale (25 luglio, ore 10); si dialogherà poi, lungo un tratto della Via degli Dei, di cammini e turismo (in)sostenibile con il presidente di FederTrek ed esperto di Cammini del MIC, Paolo Piacentini (Sentiero dei Viandanti, 25 luglio, ore 14.30), mentre, a concludere il weekend saranno le parole e i suoni di Opher Thomson, regista e scrittore in transito in Emilia, che animeranno il Sentiero del Risveglio (25 luglio, ore 15).

Tutti i sentieri partiranno dal campo base sul bordo lago di Castel dell’Alpi e in alcuni casi è previsto un transfer in navetta. Eventuali eccezioni saranno comunicate agli iscritti: sempre, la prenotazione ai sentieri è gratuita ma obbligatoria e i posti sono limitati.

Oltre ai sentieri sono previsti, per questo primo weekend, due momenti di convivialità, pur sempre in rispetto delle normative anti-COVID19: sabato 24 luglio, in orario aperitivo, Lagolandia si trasferisce a Madonna dei Fornelli per l’inaugurazione del neonato Emporio di Comunità di Foiatonda, la cooperativa di comunità dell’Appennino tosco-emiliano: a partire dalle ore 18.30 sarà possibile visitare l’Emporio e scoprirne i suoi colori e sapori, accompagnati dalle note jazz-manouche dello Gipsy Caravan Duo (Andrea Menabò e Adrian Bejinaru). La musica torna protagonista anche domenica 25 luglio, a chiusura del weekend, con il Baladûr Duo, che sulle sponde del Laghetto Rio Fishing di Rioveggio accoglierà i camminatori del Sentiero del Risveglio e tutti gli affezionati di Lagolandia.

Anche il programma dei successivi due week-end di Villeggiatura Contemporanea sui bacini di Brasimone e Suviana e sul Lago di Santa Maria è ricco e stimolante, e si anticipa qui la partecipazione di Max Collini (Offlaga Discopax), Alessandro Bonaccorsi (illustratore), Edda (musicista), Sandro Nicoloso (esperto ambientale), Luca Aquino (trombettista) insieme a molti altri ospiti. Allo stesso modo, si segnala la collaborazione nata per il 2021 con il progetto europeo NET – Notte Europea dei Ricercatori e con Scienza Insieme, che sabato 28 agosto presenterà un percorso attraverso l’intera area del Centro di Ricerche Enea Brasimone (con visita ai laboratori Espresso e RSA) per poi proseguire in un raro itinerario ad anello sul bordo lago, guidato dalle parole degli ingegneri ricercatori Mariano Tarantino e Daniele Martelli, sulle nuove scoperte in ambito nucleare, condotte dai nostri scienziati.

L’iniziativa riconferma una compagine solida ed eterogenea: insieme alle già citate Amministrazioni Pubbliche e il Centro di ricerche ENEA Brasimone, Lagolandia conferma la collaborazione con Bologna Welcome, con l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, capitanati da Articolture/Bottega Bologna, casa di produzione culturale bolognese, e dal collettivo di camminatori-ricercatori Boschilla Il suono del tuo passo.

Il team di lavoro, peraltro, dopo il successo del 2020, lancerà la seconda edizione della Scuola di Ecologia Politica in montagna, unico esperimento italiano dedicato all’approfondimento di una corrente di studi interdisciplinare che affronta criticamente e positivamente la relazione tra l’uomo e l’ambiente naturale, nato in seno all’esperienza pluriennale di Lagolandia.

Le nuove giornate di studio sono fissate per i giorni 1-3 ottobre 2021 e il programma dettagliato, insieme alle modalità di partecipazione, saranno comunicate a breve.

Per le iscrizioni (gratuite ma obbligatorie!): www.lagolandia.it

Per ogni ulteriore informazione: telefono 335.7744132 / 328.1333052 | facebook.com/Lagolandia | informazioni@lagolandia.it