Messaggio Sindaco Tosi ai cittadini: “Un caldo invito a vaccinarsi”

In merito al pericoloso aumento dei contagi, ieri sera il Primo Cittadino ha mandato un messaggio ai suoi concittadini – appellandosi in particolare agli studenti – per esortarli caldamente a vaccinarsi. Di seguito le sue parole.

“Buonasera. Sono Francesco Tosi, il Sindaco. Avrei preferito non dover tornare su questo tema con un messaggio ai cittadini, ma il problema del Covid non è affatto superato. Purtroppo alla fine dell’estate assisteremo ad una nuova ondata di contagi e allora molto dipenderà da quante persone, a quella data, saranno state vaccinate. Nel nostro Comune i numeri dei vaccinati sono buoni dall’età di cinquant’anni in su, fino a superare il 90% (sommando vaccinati e già prenotati) nelle fasce d’età oltre i 69 anni. Gli ultra ottantacinquenni, certamente la fascia più debole, ha raggiunto il 94%. Questo numero però dovrebbe riguardare tutte età, se vogliamo davvero tenere sotto controllo il virus e le sue varianti. Infatti quando io mi vaccino non raggiungo solo lo scopo di proteggere me stesso, ma do un contributo all’intera società e al mondo nella lotta contro il virus, in quanto questo, il virus, non dovrebbe trovare nessuno su cui potersi sviluppare e diffondere. Come sapete il sindaco è anche autorità sanitaria nel proprio Comune ed è per questo che ho il dovere di occuparmi dell’andamento delle vaccinazioni, seguendo le indicazioni che la scienza e le istituzioni sanitarie nazionali e internazionali forniscono. Invito caldamente coloro che ancora non l’hanno fatto a prenotare la propria vaccinazione. In particolare mi rivolgo ora agli studenti, ai ragazzi dai 12 ai 18 anni e ai loro genitori: sono questi infatti che devono firmare accettando il vaccino per il proprio figlio minorenne. A settembre riprenderà la scuola e tutti vorremmo che venisse fatta in presenza. Questo però dipenderà da quanti studenti e docenti avranno la copertura vaccinale. Io ho lavorato una vita nella scuola come insegnante e credo di conoscere bene la differenza tra una lezione in presenza e la didattica a distanza. È importantissimo che la scuola riprenda normalmente in presenza e quindi i giovani devono vaccinarsi, col consenso ovviamente dei genitori. Tra i ragazzi delle scuole superiori, dai 15 ai 19 anni, a Fiorano, si è superato il 55%. Tra i ragazzi dai 12 ai 14 anni invece, quindi gli studenti delle scuole medie, a Fiorano, oggi, solo il 38% è vaccinato o ha già prenotato. L’inizio della scuola però è vicino e dovremmo arrivare alla copertura totale entro settembre. L’ASL è a disposizione per tutte le informazioni e assistenza necessaria. Mi appello al Vostro senso di responsabilità, per Voi e per tutti. Buona serata”.