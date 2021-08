Vaglie: domani apre la pista che bypassa la Sp91

Riaprono alle 18 di domani, venerdì 6 agosto, i collegamenti da e per Casenove e Vaglie, le due frazioni di Ligonchio, in comune di Ventasso, da anni purtroppo alle prese con un esteso movimento franoso che – a causa della fragilità del territorio e degli eventi meteo estremi che sempre più spesso si verificano – ha danneggiato la Sp 91 in diversi punti. La Provincia di Reggio Emilia, d’intesa con la direzione dei lavori che la ditta Tazzioli e Magnani srl di Castelnovo Monti sta eseguendo per ripristinare la Sp 91 nei pressi del centro abitato di Casenove, ha infatti deciso l’apertura della viabilità alternativa appositamente pensata per bypassare il tratto di provinciale reso impraticabile da una frana di valle, chiuso al transito dallo scorso febbraio. Dalle 18 di domani la pista sarà dunque percorribile, a senso unico alternato regolato da semaforo, da tutti i mezzi con massa inferiore ai 35 quintali con limite di velocità a 30 km/h. Si tratta di un’apertura provvisoria come strada bianca, quindi con trattamento superficiale in stabilizzato, in quanto nelle prossime settimane – probabilmente dopo il 22 agosto – sono previste nuove chiusure temporanee per consentire ulteriori lavori.

“E’ in ogni caso un risultato importante, che consente di rompere, prima di Ferragosto, l’isolamento delle due frazioni e agevolare i collegamenti con il Passo di Pradarena e, dunque, la Toscana – commenta il sindaco di Ventasso, Antonio Manari – Il movimento franoso che da anni sta interessando la Sp 91 è particolarmente esteso, ma Comune e Provincia stanno collaborando fattivamente per cercare di risolvere le problematiche di questo importante collegamento stradale”.

Importante anche il contributo della Regione Emilia-Romagna, dalla cui Protezione civile arriva gran parte del milione e mezzo di euro già stanziato per i primi tre lotti di lavori finalizzati ad arrestare il movimento franoso, consolidare il versante e, appunto, realizzare la pista che da domani consentirà di riaprire al transito la Sp 91.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.