Martedì 24 agosto, presso il Centro Vittorio Veneto di Fiorano, si parlerà del Metropolitan Museum

Martedì 24 agosto proseguono gli incontri di “Una sera al Museo”, al Centro Culturale Via Vittorio Veneto di Fiorano Modenese, con la visita virtuale al Metropolitan Museum di New York, sempre alle ore 18.30.

La rassegna consta di un doppio appuntamento per ciascun approfondimento coi musei più famosi del mondo. Partendo dalla Galleria dell’Accademia fiorentina, si spazierà fino alle opere della National Gallery di Londra, o del Rijksmuseum di Amsterdam, dove si esamineranno quadri di Rembrandt e di Van Gogh; si attraverseranno gli oceani per arrivare al Metropolitan Museum of Art di New York. Questi e altri viaggi nell’arte saranno guidati dalle puntuali spiegazioni del prof. Claudio Corrado, accompagnato ogni sera al pianoforte, per offrire al pubblico melodie appropriate.

La partecipazione è a offerta libera con contributo minimo di 10 euro. È necessario essere muniti di mascherina e green-pass all’ingresso. Per info e prenotazioni consultare il sito www.centrovvv.com o scrivere alla mail centrovvv@gmail.com.

Le successive date della rassegna artistica sono le seguenti: