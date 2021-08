Torna a Guastalla “L’Imponente”. Franco Picco ed Elspeth Beard ospiti d’eccezione

Sabato 28 e Domenica 29 agosto 2021 a Guastalla si terrà la IV Edizione del raid l’IMPONENTE.

L’Imponente è la passione che si mette in movimento, l’occasione perfetta per riassaporare le sensazioni di girare lungo il PO a bordo di vecchie e gloriose moto, di vedere la Pianura Padana da angolazioni diverse… in tre parole DISCOVERY VINTAGE HEROES. L’Imponente sono oltre 100 piacevoli km di strade secondarie, sterrate fra vecchi borghi e incantevoli boschi lontani dal traffico.

Diverse saranno le novità per l’edizione 2021, tra cui la terza prova Nazionale del Trofeo Scrambler FMI, che si svolgerà sabato 28 agosto, una maggiore attenzione alle moto d’epoca e uno speciale “premio eleganza”.

Inoltre, l’incontro con due ospiti d’eccezione:

Programma:

Sabato 28 agosto

Trofeo Scrambler a Guastalla

09:00 – Partenza Terza Prova Trofeo Scrambler F.M.I.

18:00 – Premiazioni Trofeo Scrambler F.M.I. in Piazza Mazzini a Guastalla

21:00 – Cena all’aperto a Guastalla

Domenica 29 agosto

08:00 – 09:00

Apertura iscrizioni presso Palazzo Ducale / Via Gonzaga, 16 – Guastalla

Ritiro tabella di marcia, numeri e gadget.

09:00 – Inizio partenza dei partecipanti alla quarta edizione de L’Imponente.

16.00 – Chiusura manifestazione e premiazioni

DUE OSPITI D’ECCEZIONE FRA LE NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE

Nell’ambito della manifestazione motociclistica “L’Imponente”, venerdì e sabato sera si terranno due incontri nella chiesa di S.Francesco con due campioni:

Franco Picco è in programma venerdì 27/08/2021 dalle ore 18.30 alle ore 20.30

L’incontro con Elspeth Beard sarà sabato 28/08/2021 dalle ore 18.30 alle ore 20.30

CHI SONO

Franco Picco, veneto classe 1955, dopo essere stato più volte campione italiano di motocross, ha intrapreso la carriera di pilota nei rally raid africani degli anni 80.

Pilota ufficiale Yamaha, si è piazzato due volte secondo al Rally Paris Dakar (anno 88/ 89) ed ha vinto per ben due volte il Rally dei Faraoni in Egitto. E’ considerato fra i più forti piloti della disciplina. Nonostante l’anagrafe continua a partecipare a vari Rally Raid.

Quest’anno è riuscito a compiere un impresa memorabile, concludendo la Dakar in moto, nella categoria privati, considerata la più impegnativa, in 23 posizione assoluta e secondo degli italiani.

Elspeth Beard, architetto e motociclista londinese, ad inizio anni 80 ha intrapreso un viaggio lungo quasi tre anni intorno al mondo.

Quasi 50.000 km a bordo della sua motocicletta, attraverso tutti i continenti, sola in un epoca in cui non esistevano GPS e Telefoni cellulari. Dopo aver concluso il viaggio, Elspeth ha intrapreso con successo la carriera di architetto.

Fino al 2014, di lei e del suo viaggio nessuno sapeva nulla.

Una sua foto particolarmente iconica, ha cominciato a girare nel web. A distanza di tanti anni il suo viaggio attira ancora l’attenzione dei media e della stampa internazionale.

Il suo viaggio è diventato anche un libro di successo, LONE RIDE, che ha sedotto i produttori cinematografici di Hollywood, dove a breve si girerà un film su di lei. È di quest’anno l’edizione italiana di Lone Rider, il cui titolo è ‘Sola in moto’. Questo libro verrà presentato al pubblico italiano proprio in occasione de L’Imponente.

Si fa presente che i posti a sedere presso la ex Chiesa di San Francesco sono massimo 100 e oltre quelli non si potranno accogliere altri spettatori.

Inoltre, per entrare occorre il Green Pass.