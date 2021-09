“Divertimento in musica” martedì 7 settembre presso il Centro via Vittorio Veneto di Fiorano

“Divertimento in musica” martedì 7 settembre presso il Centro via Vittorio Veneto...

Martedì 7 settembre, alle ore 20, il Centro Via Vittorio Veneto a Fiorano, nell’ambito della rassegna ‘Concerti al centro’, propone ‘Divertimento in musica’ con la partecipazione di Rosella Masciarelli, Michela De Amicis ed Erica Vicari al pianoforte che si esibiscono in uno straordinario repertorio a sei mani, di Gen Llukaci al violino e di Claudio Ughetti alla fisarmonica.

Il trio al pianoforte propone un ‘invito all’opera’ con una fantasia brillante su ‘Rigoletto’, un divertimento su ‘Il Trovatore’ e una fantasia su ‘La Traviata’.

Gen Llukaci e Claudio Ughetti propongono i successi del loro repertorio, comprendente musica balcanica, brani del Klezmer (genere musicale di tradizione ebraica, che fonde in sé strutture melodiche, ritmiche ed espressive che provengono dalle differenti aree geografiche e culturali: Balcani, Polonia e Russia), composizioni di Goran Bregović per poi terminare il concerto con le esecuzioni di Piazzolla e Carlos Gardel nei tanghi più conosciuti.

La rassegna è organizzata dal Centro Via Vittorio Veneto in collaborazione con il Comitato Fiorano in Festa e il patrocinio del Comune, sotto la direzione artistica del maestro Gen Llukaci. L’ingresso avviene nel rispetto delle norme per la sicurezza sanitaria ed è a offerta libera, quota minima di 10 euro, destinata alle attività dell’ente organizzatore.