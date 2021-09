Chiusure notturne sulla A1 e sulla Tangenziale di Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 21:00 di questa sera lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 settembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Fidenza o di Terre Canossa Campegine sulla stessa A1 o ancora, si potrà utilizzare l’entrata della stazione di Parma ovest sulla A15 Parma/La Spezia, di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le stazioni di Casalpusterlengo o di Piacenza sud. Si fa presente che, dalle 5:00 di venerdì 10 alle 5:00 di lunedì 13, in modalità continuativa, sarà chiusa anche la stazione di Piacenza sud, in uscita per chi proviene da Milano, da Bologna e dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia. Pertanto, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11, le chiusure dell’uscita di Basso Lodigiano e di Piacenza sud verranno effettuate in modalità alternata.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire programmati lavori di manutenzione della segnaletica, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 settembre, sarà completamente chiuso lo svincolo 13 “SS9 Via Emilia”, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 “SS65 della Futa”.