“FuoriDentro”, il gioco educativo organizzato da CRI Sassuolo in occasione del Festivalfilosofia

Sabato 18 e domenica 19 Settembre, presso l’Auditorium Pierangelo Bertoli, CRI Sassuolo, in occasione del Festivalfilosofia, ha organizzato FuoriDentro, gioco educativo nei contesti di libertà e di costrizione.

Si esperisce libertà solo in assenza di costrizioni oppure esiste uno spazio di libertà all’interno delle costrizioni stesse? Una coppia, un enigma, due scenari alternativi.

FuoriDentro è un gioco educativo che ha lo scopo di rappresentare possibili contesti di libertà e di costrizione, stimolando il giocatore a muoversi in entrambi gli spazi. Il movimento generato evoca metaforicamente l’alternarsi del nostro vivere tra i due contesti immaginati, carichi di sfide, aspettative, desideri.

La nostra libertà ha un confine? Quanto incidono le nostre scelte sulle libertà personali e collettive?

Queste le domande che guideranno l’esperienza di gioco dei partecipanti, aprendo le porte a un finale inaspettato ma ricco di nuove consapevolezze.

FuoriDentro è aperto a tutti, a partire dai 12 anni.

Durata complessiva 45 minuti.

Per accedere all’evento sarà necessario essere in possesso di una certificazione verde

(vaccinazione anti Covid-19, tampone molecolare o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 ore, certificato di guarigione dal Covid negli ultimi 6 mesi).

La misura è prevista dal Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, art. 3, e vale anche per spettacoli all’aperto (Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, art. 5).

La disposizione non si applica alle persone escluse per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti che devono presentare idonea certificazione medica. Potrà essere richiesto un documento di riconoscimento.

La certificazione verde dovrà essere esibita al momento dell’accettazione all’evento.

L’Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV è un’organizzazione di volontariato appartenente al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Suo scopo principale è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in modo imparziale, senza distinzione di nazionalità, etnia, genere, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, con particolare attenzione a quanti vivono in zone di conflitto e di catastrofi naturali e non. Suo obiettivo è quello di contribuire al mantenimento

e alla promozione della dignità umana e di diffondere la cultura della non violenza e della pace.

Perché partecipare e non perdersi questo evento

FuoriDentro vuole stimolare al pensiero critico, rievocando metaforicamente spazi e contesti della vita quotidiana.

Il personale specializzato della Croce Rossa di Sassuolo faciliterà il percorso de i/le partecipanti.

Per ulteriori informazioni: festivalfilo@crisassuolo.it

Devo portare i biglietti stampati all’evento?

Puoi stamparli oppure farceli vedere dal tuo telefono. Sarà necessario recarsi presso il desk

accoglienza sul luogo dell’evento almeno 15 minuti prima dell’inizio previsto e presentare il biglietto ricevuto al momento della prenotazione.

Inoltre, sul posto sarà necessario compilare un’autodichiarazione in tema di Covid-19 e una

liberatoria privacy e utilizzo immagini/video.

Ci sono requisiti di partecipazione o di età minima per accedere all’evento?

FuoriDentro è aperto a tutti, purché muniti di certificazione verde o dei requisiti indicati nella descrizione dell’evento.

E’ consigliato a partire dai 12 anni, per via dei temi affrontati.

I minorenni dovranno consegnare il modulo di dichiarazione in tema Covid-19 e liberatoria per privacy e immagini/video firmato da un genitore o chi ne fa le veci. Se partecipi all’evento senza un genitore, puoi richiedere la liberatoria in anticipo all’indirizzo festivalfilo@crisassuolo.it