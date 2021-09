Salvini “Il reddito di cittadinanza vada solo a chi non può lavorare”

ROMA (ITALPRESS) – “Sul reddito di cittadinanza la posizione della Lega è chiara, va confermato a chi non può lavorare e queste persone vanno aiutate perchè nessuno può essere dimenticato. Il problema è che ci sono migliaia di persone che incassano fino a 1.000 euro al mese che non vogliono lavorare e rifiutano i lavori proposti. Questi sono soldi buttati che vanno dati alle imprese che creano lavoro”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un’iniziativa elettorale a Cutro in Calabria.

(ITALPRESS).