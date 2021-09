Indagine Lapam: export modenese in forte recupero rispetto al 2019 (+7%), bene anche quello delle micro e piccole imprese

L’export modenese è in forte recupero. Lo segnala una indagine dell’Ufficio studi Lapam Confartigiianato sui dati al primo semestre 2021. I segnali di ripresa si irrobustiscono, con le esportazioni che a livello nazionale superano del 4,1% il corrispondente livello del 2019, facendo meglio di Germania (+1,2%) e Francia (-7,0%). L’export di manufatti made in Emilia-Romagna nei primi 6 mesi del 2021 sale del 6,2% rispetto al I semestre 2019, performance che la posiziona tra le prime 10 regioni nella classifica nazionale. E, in questo panorama, Modena fa meglio della regione con una robusta ripresa del 7%, seconda in Emilia Roamgna soltanto all’exploit di Parma (+16,8%), ma davanti a Piacenza (+6,6%), Bologna (+6,5%) e Reggio Emilia (+5%). In termini assoluti Modena, con 7 miliardi e 29 milioni di euro, è la seconda provincia per export manifatturiero dietro alla sola Bologna (che nel primo semestre 2021 ha esportato per 8 miliardi e 437 milioni).

“I dati – sottolinea Gilberto Luppi, Presidente generale Lapam – sono confortanti e dimostrano come la ripresa sia in atto: l’export manifatturiero è il primo motore della ripresa, e meno male che c’è l’export perché la domanda interna stenta a decollare. Ma non dobbiamo dimenticare gli ostacoli che si stanno presentando. Penso ai costi dell’energia e soprattutto a quelli delle materie prime, che le piccole imprese pagano in modo più pesante, e la difficoltà a reperire manodopera specializzata”.

I settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese (MPI) – moda, legno-arredo, metalli, alimentari e altra manifattura – che complessivamente rappresentano il 24,6% dell’export manifatturiero regionale, nel primo semestre 2021 superano i livelli pre pandemia (+2,3%), posizionando l’Emilia-Romagna quinta tra le principali regioni esportatrici di prodotti MPI per dinamica, a pari merito con il Veneto.

Restando a livello regionale, nel dettaglio rispetto ai primi sei mesi del 2019 tra i prodotti realizzati in Emilia-Romagna nei settori ad ampia presenza di micro e piccole imprese registrano un recupero i mobili (+21,4%), i prodotti alimentari (+15,2%), il legno (+14,6%), i prodotti in metallo (+5,5%) e i prodotti delle altre industrie manifatturiere (+2,5%); mentre la domanda estera rimane particolarmente debole per abbigliamento (-12,3%), prodotti in pelle (-8%) e prodotti tessili (-6%).

Modena, anche in questo particolare settore d’impresa, fa registrare un dato positivo con un +7,2%, trainato da Articoli in pelle (+18%), prodotti in metallo (+12,3%) e abbigliamento (+11,9%). All’opposto del trend regionale quindi, il comparto della Moda modenese traina la ripresa. In valore assoluto Modena, tra le MPI, ha esportato per 1 miliardo e 383 milioni di euro, tallonando Bologna a quota 1 miliardo e 488 milioni.

I manufatti realizzati in Emilia-Romagna nei settori a maggior presenza di MPI vengono venduti per oltre la metà (59,1%) nei vicini Paesi UE, dove l’export di questi prodotti registra nel primo semestre del 2021 un incremento del +7,4%, mentre il restante 40,9% è destinato ai Paesi extra-UE, dove l’export dei settori di MPI cala del 4,3%. Nel dettaglio, tra i primi 20 paesi per quota dell’export dei settori di MPI made in Emilia Romagna, che rappresentano complessivamente il 75% dell’export totale di MPI, hanno ampiamente recuperato i valori pre crisi Covid-19: Cina (+60,6%), Canada (+40,1%), Corea del Sud (+28%) e Polonia (+27,1%).