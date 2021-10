“Puliamo la Bassa”, domani negli 8 comuni dell’Unione Bassa Reggiana

Sabato 2 ottobre 2021 si terrà una iniziativa di volontariato ambientale dal titolo ‘ Puliamo la Bassa’ , giornata di raccolta rifiuti abbandonati e pulizia in tutti gli 8 comuni dell’ Unione Bassa Reggiana . Un appuntamento condiviso con Legambiente nell’ambito del progetto nazionale ‘Puliamo il Mondo’, giunto alla XXIX edizione.

L’ Unione Bassa Reggiana ha deciso di aderire all’ iniziativa con Sabar Spa come partner che, insieme a Legambiente, fornirà ai volontari un apposito kit (cappellino, guanti e pettorina) per svolgere le attività di pulizia. Referente locale per ognuno degli otto comuni è il proprio assessore all’ ambiente che, insieme alle associazioni e ai cittadini del territorio, ha scelto i luoghi da ripulire, ha organizzato la giornata e vi prenderà parte.

I singoli comuni della Bassagià da diversi anni organizzano giornate di pulizia ambientale e questa è la seconda edizione che organizzano in modo coordinato come Unione Bassa Reggiana.

I luoghi in cui si concentreranno le attività di pulizia.

Ogni Comune e ogni cittadino è invitato a partecipare nella cura e nella pulizia del territorio, qui di seguito l’ elenco in cui si concentreranno le attività:

Comune Di Boretto partenza da Piazza Nenni ore 9.00 (iniziativa in collaborazione con le scuole rivolta agli studenti)

Comune di Brescello ritrovo presso il Municipio (Piazza Matteotti) ore 9.00

Comune di Gualtieri partenza in Piazza Bentivoglio e presso la Scuola Primaria di S. Vittoria ore 9.00

Comune di Guastalla ritrovo in Piazza Mazzini ore 10.00 (iniziativa in collaborazione con le scuole rivolta agli studenti)

Comune di Luzzara ritrovo presso Piazza Ferrari (davanti alla Torre Civica) ore 15.00

Comune di Novellara ritrovo presso Cortile della Rocca – Piazzale Marconi, 1 ore 9.00

Comune di Poviglio (iniziativa in collaborazione con le scuole rivolta agli studenti)

Comune di Reggiolo ritrovo in piazza Martiri ore 8.30

Al termine della raccolta, che si svolgerà nel rispetto della normativa vigente per l’emergenza Covid-19, i materiali differenziati verranno pesati e si darà conto delle quantità raccolte.