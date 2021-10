Rifacimento segnaletica stradale. Modifiche alla viabilità nei prossimi giorni a Fiorano

A causa di lavori di rifacimento della segnaletica stradale, dal 1° al 31 ottobre, diverse vie della città subiranno momentanei restringimenti, con istituzione di senso unico alternato e divieto di sosta (con rimozione forzata). Le strade interessate saranno: via Circondariale S. Francesco, via La Marmora, via Vittorio Veneto e via S. Caterina.

Inoltre, a causa di interventi sulla rete gas, è previsto il restringimento stradale, con divieto di transito sul marciapiede, in via Sacco e Vanzetti dalle ore 7.00 del 4 ottobre alle ore 17.00 del 15 novembre.