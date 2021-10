“Salse al profumo di miele” il 10 ottobre alle Salse di Nirano

Domenica 10 ottobre doppio appuntamento alle Salse di Nirano. Alle ore 11, avremo “Salse al profumo di miele” presso l’Ecomuseo di Ca’ Rossa. Attività per bambini per scoprire il mondo delle api con una visita guidata alle arnie della Riserva accompagnati dalle apicoltrici dell’Azienda Agricola Api Libere. Al termine un cucchiaino di miele per tutti e consegna di materiale didattico. Abbigliamento consigliato: comodo e di colore chiaro, cambio maglia manica lunga e pantaloni lunghi, scarpe chiuse.

A seguire, alle ore 15.00 invece, “Autunno alle Salse”: un laboratorio per toccare con mano e sperimentare i prodotti della terra. La natura è un’immensa tavolozza di colori e, in questa stagione, le piante nascondono tonalità cromatiche incredibili! Semplice passeggiata alla ricerca del materiale che la natura può offrirci per poi utilizzarlo sperimentando e inventando fantastiche creazioni. A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Le attività sono a numero chiuso. La prenotazione è obbligatoria su form online disponibile anche nella pagina Facebook della Riserva delle Salse di Nirano e sul sito Fiorano Turismo.

È obbligatorio l’uso della mascherina al chiuso e, quando non è possibile mantenere il distanziamento, anche all’aperto. Il green pass è necessario per accedere a Ca’ Rossa e Ca’ Tassi. Per ulteriori informazioni: tel. 0522 343238, cell. 342 8677118