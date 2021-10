Chiusure notturne sulla A1 Milano-Napoli

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di sostituzione della cassa automatica per il pagamento del pedaggio, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 ottobre, sarà chiusa la stazione di Rioveggio, in uscita per chi proviene da Bologna e da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pian del Voglio.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di installazione della segnaletica verticale, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 ottobre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Milano, di entrare alla stazione di Fidenza;

in entrata verso Bologna, di entrare alla staizone di Parma ovest o di Terre di Canossa Campegine;

in uscita per chi proviene da Bologna, di uscire alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza della S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana; in ulteriore alternativa, si potrà uscire alla stazione di Terre di Canossa Campegine;

-dalle 21:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 ottobre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola;

-dalle 21:00 di venerdì 29 alle 5:00 di sabato 30 ottobre, sarà completamente chiusa la stazione di Fidenza, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fiorenzuola o Parma, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest sulla A15.