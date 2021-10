Il sindaco Lepore ha incontrato il nuovo questore di Bologna Fusiello e il generale dei carabinieri Paparella

Due incontri con i vertici di Polizia e Carabinieri per il nuovo sindaco di Bologna, per le presentazioni istituzionali di rito e per rinsaldare il rapporto e la collaborazione tra il Comune e le forze che ogni giorno si occupano di garantire la sicurezza della città.

Dopo aver ricevuto venerdì scorso il generale di Corpo d’Armata Antonio Paparella, comandante interregionale carabinieri Vittorio Veneto, questa mattina il sindaco Lepore ha incontrato, sempre nel suo ufficio a Palazzo D’Accursio, il nuovo questore di Bologna Isabella Fusiello.