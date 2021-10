Sassuolo Futura: “Il parcheggio in via Pia è un’occasione per pedonalizzare il centro”

Sassuolo Futura: “Il parcheggio in via Pia è un’occasione per pedonalizzare il...

Apprendiamo che in via Pia verrà costruito un centro direzionale con maxi parcheggio. Ad oggi il progetto è stato presentato in Comune e non c’è ancora alcuna conferma, ma non crediamo che l’Amministrazione volti le spalle ad un progetto ben strutturato che – seppur privato – va a beneficio dell’intera città.

Per questo ringraziamo sentitamente il dott. Stefani che continua ad investire su Sassuolo.

Se un grande imprenditore sceglie, ancora una volta, di puntare sulla nostra città, probabilmente è perché vede nel nostro comprensorio una possibilità di crescita (o ripresa, che a dir si voglia). Questa è una visione che guarda al futuro, che va oltre il ‘qui e ora’ che è il limite di molti. È una scelta che potrebbe aiutare tutta l’economia locale.

Parcheggiando al Nord Ovest Parking (questo pare essere il nome) chi arriva da fuori Sassuolo può spostarsi in centro a piedi, lungo via Pia o attraversando il parco ducale.

A questo punto arrivare in una piazza grande riqualificata, accogliente, con chioschi e spazi per la socialità, angoli dove i bambini possono correre liberamente, è un valore aggiunto di tutto rispetto.

Diversa esperienza sarebbe se si arrivasse in un altro parcheggio, quale sarà la piazza, dovendo fare lo slalom tra le auto in sosta e provando ad evitare quelle in transito.

È pur vero che una porzione di Piazza Grande pare sarà pedonalizzata, ma è ancora poco! Serve più coraggio e creare un centro a misura d’uomo, non di auto.

Per questo, di nuovo e con ancora più convinzione, chiediamo di pedonalizzare piazza Martiri Partigiani, sempre nel rispetto delle esigenze di chi ha una mobilità ridotta o di chi ha necessità di carico e scarico. Il Nord Ovest Parking è l’ennesima opportunità che si presenta per valorizzare realmente il centro dando valore globale alla città, agli investimenti degli imprenditori locali e al benessere dei cittadini.

Sassuolo Futura