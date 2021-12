Lettera aperta in risposta alle dichiarazioni dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo

Come docenti siamo pienamente consapevoli che la scuola ha l’obiettivo prioritario di educare al pensiero critico e all’approfondimento personale, che sono i presupposti per poter esercitare la libera scelta, ma va precisato che lo deve fare fondandosi su conoscenze accertate e studi rigorosi. Come insegnava Galileo, non si fa vera Scienza senza le “sensate esperienze e necessarie dimostrazioni”.

La pandemia ci ha insegnato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, che la Scienza non è democratica, che non tutte le opinioni hanno diritto di cittadinanza quando si parla della salute personale e collettiva, e che il bene comune è il risultato della responsabilità di ognuno.

Respingiamo con forza l’idea che nella scuola si metta sullo stesso piano ciò che è un dato scientifico con ciò che non lo è, e che si diffonda l’idea che sia legittimo confrontare i risultati della ricerca scientifica mondiale con i pareri di personalità di vario tipo, sicuramente autorevoli nel loro campo, ma non certo in questo ambito .

Pertanto se ci sono risorse per la didattica, consigliamo di utilizzarle per progetti veramente utili e condivisi con il mondo della scuola, e non per dare risonanza a posizioni antiscientifiche.

Liceo Scientifico e Classico “A. F. Formiggini” di Sassuolo:

CHRISTINE CAVALLARI (Dirigente scolastico)

