La GdF di Bologna scopre autocertificazioni irregolari per ottenere i buoni spesa dei comuni dell’Alto Appennino Bolognese

I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna nell’ambito del dispositivo di vigilanza predisposto per far fronte all’emergenza sanitaria, economica e sociale in atto, hanno avviato specifici controlli nei confronti dei beneficiari dei buoni spesa erogati dai Comuni alle famiglie in difficoltà e destinati all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

Le attività ispettive hanno riguardato oltre 1000 domande presentate presso l’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Bolognese per l’ottenimento del beneficio, consentendo l’approfondimento di oltre 800 posizioni, caratterizzate da autocertificazioni con profilo di rischio.

I controlli, condotti nello specifico dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Vergato, hanno permesso di accertare la presentazione, da parte di 80 beneficiari della specifica misura, di autocertificazioni riportanti dati riferiti a requisiti oggettivi, soggettivi e reddituali, incongruenti e/o non veritieri rispetto a quanto richiesto dall’ente erogante, tali da determinare la decadenza dei benefici richiesti.

Le irregolarità riscontrate sono state sanzionate amministrativamente e segnalate all’Ente erogante per il conseguente recupero delle somme accertate, per un valore totale degli indebiti importi percepiti di oltre 44.000 euro.

Le attività di controllo, che proseguiranno con la collaborazione degli enti locali interessati, testimoniano l’impegno della Guardia di Finanza nell’azione di contrasto a ogni forma di illecito nel settore della spesa pubblica, a tutela dell’economia nazionale, nell’ottica di prevenire distrazioni di risorse e garantirne un più efficace indirizzamento verso famiglie, soprattutto in tale momento, realmente bisognose di sostegno economico.