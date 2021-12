Florim tra i 100 campioni della sostenibilità di Forbes

Forbes Italia celebra il cinquantesimo numero con lo speciale “Responsibility” che presenta, in oltre 130 pagine, i “100 campioni della sostenibilità”: quelle aziende che Forbes ha selezionato per gli sforzi in ambito ESG (Environmental, Social and Governance).

Alla lettera F, nella sezione “Fashion&Design”, si inserisce Florim – unica azienda ceramica inserita nella rivista – come esempio virtuoso di economia circolare, attenta all’ambiente e alla comunità. L’articolo, oltre a citare i “numeri green” del Gruppo, contiene un approfondimento sul Centro salute&formazione e gli obiettivi dell’agenda 2030 che Florim persegue attraverso azioni concrete.

“Dobbiamo cambiare in tempo, ci dobbiamo attrezzare proprio come stanno facendo le 100 aziende che Forbes Italia ha selezionato in questo allegato. I loro sforzi sono da apprezzare e da raccontare sperando che i loro esempi diventino prassi quotidiana di tutti per scelta culturale e consapevole e non di tendenza.” Sono queste le parole di Alessandro Rossi – direttore di Forbes Italia nelle prime pagine del volume.

Insieme a Florim, aziende del calibro di Disney, Apple, Ikea, Barilla, Davines, Ferragamo e tante altre realtà che si sono distinte per l’impegno concreto in chiave sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale.