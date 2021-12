Dante e la sua Commedia al Centro Vittorio Veneto, terza tappa

Proseguono le rassegne culturali al Centro Via Vittorio Veneto di Fiorano Modenese. Per il 2021/22, i promotori della struttura, con il Comitato Fiorano in Festa e il patrocinio del Comune, sotto la direzione artistica del maestro Gen Llukaci, propone un denso calendario di appuntamenti. Muniti di mascherine e mantenendo il distanziamento, verranno organizzate variegate iniziative con regolare periodicità. Tutti gli eventi si terranno presso il Centro – Via Vittorio Veneto 94 – e saranno a offerta libera, con una quota minima di 10/15 euro.

La rassegna “Il sommo viaggio, tra parole, immagini e suggestioni” si tiene sempre nella giornata del giovedì, con uno o due appuntamenti al mese, alle ore 20.45. L’intento è conoscere meglio la Divina Commedia, facendoci accompagnare con le letture dei versi più noti delle tre celebri cantiche. Questi saranno corredati da musiche suggestive. Infine, ci sarà anche un approfondimento su Gemma Donati, moglie dell’autore. Il prossimo appuntamento, 16 dicembre, è incentrato sul XXXIII canto dell’Inferno

Il canto XXXIII dedicato al Conte Ugolino, infatti, è particolarmente significativo perché, da una parte attualissimo per la situazione contingente del nostro tempo; dall’altra viene messo in scena lo stesso dramma che affligge l’umanità. Si può infatti scorgere – al di là di Ugolino personaggio storico – un’allegoria della Storia in cui la prevaricazione e la violenza sembrano essere motori e fini di un’eterna sopraffazione. L’impotente lamento dei figli del conte è il grido dei deboli di tutti i tempi, la scena disumana del conte che rode il cranio di Ruggieri è il ripetersi dell’eterno film della violenza che si autoalimenta. Ecco che allora si staglia la possibilità unica ed eroica di riscatto per l’uomo: il conforto della Conoscenza. Ecco una delle riflessioni a cui assisteremo giovedì con il racconto dell’avv. Gian Carla Moscattini, le letture di Franca Lovino e la musica del Maestro Gen Llukaci, il tutto accompagnato da immagini e suggestioni per farci sempre più amare il più grande poeta di tutti i tempi

Per tutte le ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito www.centrovvv.com o di contattare la struttura tramite la mail centrovvv@gmail.com.