Concerto di Natale al Centro Vittorio Veneto

Proseguono le rassegne culturali al Centro Via Vittorio Veneto di Fiorano Modenese, in completa sicurezza. I promotori della struttura, con il Comitato Fiorano in Festa e il patrocinio del Comune, sotto la direzione artistica del maestro Gen Llukaci, propongono ancora un denso calendario di appuntamenti. Tutti gli eventi si terranno presso il Centro – Via Vittorio Veneto 94, Fiorano Modenese – e saranno a offerta libera o con una quota minima di 10/15 euro. Necessario essere muniti di super green pass e mascherina.

La nota rassegna “Concerti al Centro”, fiore all’occhiello della vasta programmazione, è ripartita il 4 novembre. Come di consueto si tratta di un ensemble di musica che vuole rappresentare un appuntamento fisso col pubblico più affezionato. Il 21 dicembre alle ore 20.45 proprio da non perdere è il tradizionale Concerto di Natale, con la partecipazione del tenore di fama internazionale Giorgio Casciarri e della soprano Sara Cervasio. Accompagnati dai Maestri Gentjan Llukaci e Denis Biancucci, questi grandi artisti faranno vivere attimi di grandissima emozione

Di seguito i prossimi eventi, che cominceranno tutti alle ore 20:45

21 dicembre 2021 – “Concerto di Natale” (G. Casciarri tenore; G. Llukaci violino; S. Cervasio soprano; D. Biancucci pianoforte)

5 febbraio 2022 – “I walzer dal mondo” (G. Llukaci violino; D. Biancucci pianoforte)

3 marzo 2022 – “Passione musicale” (G. Llukaci violino; D. Biancucci pianoforte)

5 maggio 2022 – Operetta (A. De Gasperi e F. Macciantelli voci; G. Llukaci violino; C. Ughetti fisarmonica; D. Biancucci pianoforte).

Per tutte le ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito centrovvv.com o di contattare la struttura tramite la mail centrovvv@gmail.com.