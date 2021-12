“Puv Pediatrici” a Vignola e Pavullo: informazioni di servizio per l’accesso dei bambini 5-11 anni

Prenderà il via a partire da domenica 19 dicembre nel Distretto sanitario di Vignola, la vaccinazione anti-covid offerta alla fascia 5-11 anni. In una prima fase, la sede della campagna sarà il già operativo Punto unico vaccinale di Brodano, mentre a partire da inizio gennaio, l’attività di vaccinazione verrà coperta quasi interamente dal “Punto vaccinale pediatrico” che sarà allestito nei locali della Polisportiva Arci di Spilamberto (ingresso in via per Castelnuovo 796). In particolare, l’apertura del Puv di Spilamberto è frutto di una stretta e immediata collaborazione con l’amministrazione comunale e il Circolo Arci, che insieme alla Direzione Sanitaria di Vignola sono riusciti a individuare in pochissimo tempo gli spazi più adatti alle esigenze delle famiglie e alleggerire così il flusso del Puv di Vignola.

“Sono tempi straordinari e questo richiede sforzi straordinari da parte di tutti per questo motivo anche Spilamberto farà la sua parte – il Sindaco Umberto Costantini –: in collaborazione con il circolo ARCI di Spilamberto, a cui va ancora una volta il mio ringraziamento, abbiamo offerto questi locali per poter vaccinare anche i più piccoli cittadini di tutti i comuni del nostro distretto sociosanitario e così uscire prima e insieme da questa pandemia”.

Anche a Pavullo saranno due le sedi dedicate alla vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, che è iniziata ieri, giovedì 16 dicembre. In particolare, dal lunedì al venerdì le somministrazioni si effettueranno al piano terra della Pediatria di Comunità in viale Martiri 63; nei fine settimana, invece, le vaccinazioni si sposteranno presso la palestra di fisioterapia dell’Ospedale di Pavullo (l’accesso può avvenire dal parcheggio laterale e posteriore della struttura dal piazzale Teresina Stefani e da via Lombardia).

Tutte le altre informazioni sulla campagna vaccinale dedicata alla fascia 5-11 anni e le documentazioni da presentare il giorno della vaccinazione sono disponibili all’indirizzo: www.ausl.mo.it/vaccino-covid-5-11-anni.