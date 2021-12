Castelfranco Emilia, al via i lavori di potatura e ripiantumazione

Come annunciato nei giorni scorsi, prendono il via a Castelfranco Emilia i lavori di potatura e gli abbattimenti mirati di alcuni alberi secchi, per proseguire nel piano di manutenzione e riqualificazione del territorio.

“Si tratta della primissima fase di una nuova serie di interventi, già iniziata in questi giorni, che interesseranno tutto il territorio, dal capoluogo alle frazioni – ha dichiarato l’Assessore alla Manutenzione e al Decoro Urbano del Comune di Castelfranco Emilia Matteo Silvestri anticipando che – i lavori proseguiranno anche subito dopo le festività, in modo ancora più sostanzioso, al fine di sanare situazioni pregresse che attualmente costituiscono o potrebbero costituire potenziali problemi, come quelle degli alberi in prossimità delle strade, in particolare quelli in via Chiesa, in via Togliatti e in parte di via della Scienza. Inoltre – ha concluso – alla fine di questo intervento sarà possibile anche un progetto di ripristino di alberi in aiuole o parchi dove erano presenti arbusti ormai secchi: una volta che avremo ultimato le valutazioni attualmente in corso per l’individuazione delle aree a cui dare immediata priorità, procederemo con la piantumazione di nuove essenze”.

Entrando ancor più dettaglio, qui di seguito gli interventi previsti in questi giorni: