Covid, 108.304 nuovi casi e 223 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Si dimezzano i casi Covid nel Paese anche per effetto del numero inferiore di tamponi processati. I nuovi contagiati, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 108.304 (il 6 gennaio la cifra record di 219.441), ma con 492.172 tamponi processati, determinando un tasso di positività che però sale al 22%. Crescono i decessi a 223 (+25).

I guariti sono 27.582, gli attualmente positivi registrano un aumento di 80.492 unità, arrivando ad un totale di 1.674.071 casi. Cresce anche oggi la pressione negli ospedali. I degenti nei reparti ordinari sono 14.591 (ieri 13.827), 1.499 (+32) i pazienti ospitati nelle terapie intensive con 120 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.657.981 persone. Sul fronte delle regioni si evidenzia che la Lombardia anche oggi si attesta come prima regione per numero di contagi (18.667), a seguire Emilia Romagna (17.119) e Lazio (11.905).

(ITALPRESS).