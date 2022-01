Modena, il 10 e l’11 gennaio due incontri promossi nell’ambito della rassegna “Dialoghi”

Nel corso dei prossimi due incontri on line, organizzati in questa occasione con la collaborazione del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazione e vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia, diretto dal Prof. Gianfrancesco Zanetti, si discuterà, grazie ad un nutrito parterre di ospiti prestigiosi, rispettivamente del ruolo delle donne nella fase di ripresa economica (10 gennaio) e di intelligenza artificiale e promozione della parità (11 gennaio)..

Nello specifico, lunedì 10 gennaio 2022, a partire dalle ore 17.00, si affronterà il tema “PNRR e ripresa economica: i diritti e il ruolo delle donne” e di quanto, quindi, il rilancio del Paese passi attraverso un effettivo riconoscimento della parità di genere e un serio investimento, culturale ed economico, finalizzato all’abbattimento degli ostacoli all’inclusione sociale e finanziaria.

Parteciperanno alla discussione Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia, Elisabeth Moreno, Ministra per l’uguaglianza di genere, la diversità e le Pari Opportunità del Governo Francese, Laura Pedretti, Direttrice Customer Operation Agos Ducato S.p.a., Barbara Falcomer, Direttrice Generale Valore D, Claudia Canali, del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” Unimore e componente del CRID Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità, Ornella Colomba, Avvocata – SC Avvocati Associati. Modererà l’incontro Jacopo Tondelli, giornalista, cofondatore e direttore de “Gli Stati Generali”.

L’11 gennaio, invece, a partire dalle 16.30, verrà affrontato il tema “Intelligenza artificiale: gli indirizzi UE su tutela delle vulnerabilità e contrasto alle discriminazioni”.

La Commissione europea, infatti, ha sottoposto al Parlamento e al Consiglio una proposta di Regolamento che armonizza il quadro sull’intelligenza artificiale.

Nell’intento comunitario di promuovere il progresso tecnologico, assicurando un alto livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali degli individui, tale proposta apre significative prospettive alla disciplina antidiscriminatoria e alla tutela delle vulnerabilità.

Discuteranno sul tema Brando Benifei, Eurodeputato, Gianluigi Fioriglio, Dipartimento di Giurisprudenza, Unimore – CRID Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità Unimore, Serena Vantin, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione Università di Bologna – CRID Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità Unimore, Andrea Rossetti, Dipartimento di Giurisprudenza Univeristà Milano Bicocca. Modererà la discussione l’Avv. Paolo Galdieri.

Dialoghi nasce nel laboratorio di idee di SC Avvocati Associati ed SCNET, per favorire il confronto tra la sfera del diritto, l’esperienza offerta dalle altre discipline, le imprese, ed il mondo delle istituzioni. Uno scambio di esperienze, idee e progetti alla ricerca di una ibridazione intelligente tra saperi scientifici e che promuove interazioni, anche in ottica di terza missione, con il mondo universitario.

In un tempo che non consente di intercettare facilmente il cambiamento, velocissimo e trasversale, nessuna professione può permettersi di rimanere trincerata nella propria autoreferenzialità. Il rischio che si corre, ragionando diversamente, è di ritrovarsi estranei al proprio futuro. Quel futuro che, attraverso il dialogo, si cerca invece di osservare, di comprendere e, per quanto possibile, di orientare.

Gli incontri, che si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica, potranno essere seguiti collegandosi al link YouTube https://bit.ly/3JR4qnU.

Maggiori informazioni sul sito https://dialoghiofficial.it/.