Un pieno di idee per il nuovo logo turistico di Castellarano

Sono ben 48 i progetti arrivati da tutt’Italia per il concorso creativo alla ricerca del nuovo logo turistico: un primo successo per l’iniziativa promossa dal Comune di Castellarano che ora può passare alla seconda fase: la scelta da parte delle giurie e dei cittadini.

“Sono molto soddisfatto del riscontro ottenuto dal nostro concorso. — dichiara Massimo Zanichelli, assessore alla valorizzazione territoriale — Castellarano è un luogo di grande bellezza e sicura attrazione turistica: la varietà delle proposte arrivate testimonia i tanti sguardi possibili sul nostro territorio. È stato bello riscontrare interesse non solo dalle nostre zone ma anche da altre parti d’Italia come studi di Bari, Lodi e addirittura da una classe di liceo grafico nelle Marche, a Porto San Giorgio.”

I progetti ammessi saranno ora giudicati, come indica il bando, da diverse giurie al fine di rendere il più condivisa possibile la scelta. Le giurie sono composte singolarmente da: la giunta comunale, due esperti e le associazioni del territorio. Si affianca a queste una votazione aperta a tutti su Facebook e Instagram, attraverso la pagina “Il Cuore di Castellarano”.

“Nei prossimi giorni —conclude Zanichelli — invieremo il materiale alle giurie: come sempre coinvolgeremo il più possibile la comunità al fine di trovare un segno grafico in cui tutti possano riconoscersi. Il brand turistico di Castellarano sarà uno strumento ulteriore di promozione e valorizzazione del territorio, che completa e segue gli importanti investimenti portati avanti dalla giunta guidata dal Sindaco Giorgio Zanni in riqualificazioni, percorsi ciclopedonali, ciclovie, restauri, eventi, concorsi e mostre.”