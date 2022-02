Volley, Green Warriors supera 3-0 Busto Arsizio

Colpo grosso della Green Warriors Sassuolo, che con una prestazione immensa supera 3-0 (25-22 25-16 25-21) la corazzata Busto Arsizio regalando un grandissimo spettacolo al pubblico del Pala Consolata.

Cronaca del match

Coach Venco scende in campo con Balboni in cabina di regia, Rasinska opposto, al centro Busolini e Civitico, in posto quattro Gardini e Moneta. Il libero è Rolando.

Dall’altra parte della rete, formazione tipo per Coach Lucchini: Demichelis al palleggio, Bici opposto, al centro Lualdi e Sartori, in posto quattro Angelini e Biganzoli. Il libero è Garzonio.

Primo set

Prova a mettere la testa avanti Sassuolo: ace di Balboni, poi primo tempo di Civitico e 3-1. Il diagonale di Moneta a chiudere uno scambio lungo vale il 6-2 ed il primo time out per la panchina bustocca. Le ospiti escono bene dal time out: Lualdi si fa sentire sia in attacco che dai nove metri e Busto trova il -2 (6-4). Sassuolo però non si scompone ed allunga ancora: doppio ace di Civitico e 10-4. Ci mette la firma anche Rasinska ed è 12-5. Busto però non demorde: primo tempo di Sartori e 13-8. Sassuolo continua a fare la voce grossa al servizio, con Gardini che firma il 17-10. Accorciano le distanze le ospiti e questa volta è la panchina sassolese a fermare il gioco (18-13). Di nuovo accorcia la Futura ed il muro di Angelini su Busolini vale il -3 (19-16). La riposta sassolese non tarda però ad arrivare: contro muro di Busolini sulla stessa Angelina e 21-16. Bici fa male al servizio e di nuovo le ospiti si riavvicinano (22-20), con Coach Venco che prontamente richiama le sue in panchina. Al rientro in campo, altro ace dell’opposto bustocco e -1 biancorosso (23-22). Balboni si affida a Gardini che non tradisce ed è 24-21: Lualdi in fast annulla (24-22) ma poi ci pensa Civitico a chiudere (25-22).

Secondo set

L’avvio del secondo parziale è tutto di marca neroverde (3-0). Rasinska ci mette la firma sia in attacco che a muro ed è 5-1, con Coach Lucchini che ferma immediatamente il gioco. Busto ci prova con Bici (7-4), poi Biganzoli ferma Busolini per il -2 (9-7). Balboni innesca Gardini (12-9), poi Moneta in pallonetto trova il 14-10. La Futura dimezza lo svantaggio (14-12), poi Rasinska ci mette la firma dai nove metri per il 15-12 neroverde, che vale anche il secondo time out discrezionale per la panchina biancorossa. Pallonetto chirurgico di Busolini, poi diagonale di Gardini e 18-13. Due errori tra le fila bustocche ed è 20-13. Sassuolo ora dilaga: esce di Moneta e 22-13. Finisce 25-16 firmato Gardini.

Terzo set

Tenta subito la fuga Sassuolo: Balboni si mette in proprio ed è 3-1. Il muro tetto di Rasinska sulla neoentrata Bassi vale il 5-1. Bassi però si fa presto perdonare: tre sue belle giocate riportano il match in pareggio (5-5). Prova a mettere la testa avanti la Green Warriors (9-7), poi il muro di Busolini vale il 10-7 ed il primo time out per la panchina ospite. Balboni si affida a Gardini, che in diagonale firma il 13-9. Due errori tra le fila ospiti regalano a Sassuolo il +6 (15-9), poi Rasinska fa buona guardia a rete per il 17-11. Busto ci prova con il mani out di Biganzoli (18-14), ma Busolini fa la voce grossa a muro ed è 20-14. Le ospiti comunque non si scompongo ed accorciano 20-17. Sassuolo però non ci sta e scappa ancora (22-17), con le ospiti che piazzano lo 0-3 che vale il 22-20 e questa volta è la panchina sassolese a fermare il gioco. Al rientro in campo, altro ace di Biganzoli e 22-21. L’ace di Busolini vale il 24-21, con Gardini che poi chiude con il diagonale che vale il 25-21.