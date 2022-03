Festa della Donna 2022 a Nonantola

In occasione della Giornata internazionale della Donna 2022, a Nonantola sono in programma una serie di iniziative organizzate da diverse associazioni del territorio e promosse dall’Amministrazione Comunale.

“Iniziative pensate in autonomia dalle singole associazioni – dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Tiziana Baccolini – che appaiono però collegate tra loro dal filo rosso di una narrazione fuori dagli stereotipi. Non solo un momento celebrativo della Giornata Internazionale della Donna ma tanti momenti di riflessione, approfondimento e solidarietà concreta che passano da uno spaccato di storia socio-economica e del costume, a temi di maggiore attualità, fino a quelli dell’ultima ora che investono drammaticamente la popolazione Ucraina e le tante donne che vivono e lavorano sul nostro territorio,”

L’Associazione Nazionale Carabinieri Terre del Sorbara, InformaDonne, A.N.P.I. , La Clessidra APS, Nonantola Film Festival, l’Onlus Niente di Nuovo, Pace e Solidarietà, Spi – Cgil, propongono le loro iniziative dall’8 al 26 marzo.

Si parte Martedì 8 marzo alle ore 14 nella ex sede Mago Merlino (via Volta 5) con “Una mimosa giallo blu”. Le donne dello Spi – Cgil abbracciano le cittadine di origine Ucraina che lavorano a Nonantola per manifestare la loro solidarietà e amicizia. Alle 15 invece all’Associazione La Clessidra (Piazza Tien An Men 1) è in programma l’allestimento fotografico “Le nostre Donne”. Un momento di riflessione e intrattenimento con canti popolari.

Giovedì 10 marzo al Teatro Troisi (Viale delle Rimembranze 8) è prevista la proiezione, alla presenza della regista Nicoletta Nesler, del docufilm “Lunàdigas – ovvero delle donne senza figli”. Un numero crescente di donne in Italia sceglie di non avere figli, il film porta alla luce un mondo poco esplorato, oltre ogni pregiudizio.

Domenica 13 marzo alla Spazio Scialla si tiene la proiezione del documentario “Sororidad” alla presenza della regista Valentina Arena. La pellicola racconta i trent’anni di attività del Centro antiviolenza di Modena e dell’Associazione.

Infine sabato 26 marzo all’Associazione La Clessidra è in programma la proiezione del documentario “Sorriso Amaro”.