Ragazze Digitali al FabLab Junior

E’ in chiave totalmente femminile la programmazione di sabato 12 marzo al FabLab Junior, polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese: a partire dalle ore 14.00 una serie di attività dedicate solo alle bambine e alle ragazze, realizzate con la speciale collaborazione di “Ragazze Digitali”, il progetto Unimore nato per avvicinare le ragazze al mondo dell’informatica, coinvolgendole in un settore che statisticamente vede una forte predominanza maschile.

La partecipazione è gratuita ed i posti sono limitati, l’iscrizione obbligatoria si effettua scrivendo a info@casacorsini.mo.it. Gli appuntamenti sono proposti con il sostegno del Comune di Fiorano Modenese e di Fondazione di Modena.

Si comincia con il Family Lab ‘Circuiti morbidi’ per bambine dai 4 ai 6 anni: un laboratorio dove le più piccole potranno partecipare insieme a un genitore o un nonno. Segue ‘Avventure con Ozobot’ alle ore 15 per bambine dai 6 ai 9 anni per divertirsi e imparare con un piccolo robot programmabile. All’utilizzo creativo delle tecnologie digitali è dedicato ‘Pacman con Mondrian’ dalle ore 16 (9/11 anni), mentre alle ore 17.00 ‘Programma il tuo Pollock’ completa la giornata con un laboratorio coding dedicato alle ragazze tra gli 11 e i 14 anni.

Il FabLab Junior è la palestra digitale del Comune di Fiorano Modenese, uno spazio del fare per bambini e ragazzi dedicato alle nuove tecnologie, alla creatività e all’innovazione collaborativa. Ragazze Digitali è invece un progetto ideato dal Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con l’associazione European Women Management Development (EWMD) con il supporto di molteplici organizzazioni pubbliche e private, a partire da Fondazione di Modena. L’obiettivo del progetto è avvicinare le ragazze all’informatica e alla programmazione in modo divertente e stimolare la loro creatività digitale.

I laboratori si svolgono presso il Fablab Junior di Casa Corsini, in via Statale 83 a Spezzano di Fiorano Modenese.