Ospitalità per famiglie di profughi ucraini a Fiorano

Nell’omelia di ieri, il parroco di Fiorano Don Antonio Lumare ha informato che nei prossimi giorni arriveranno alcune famiglie di Ucraini che saranno ospitate nella Casa di Spiritualità presso il Santuario, gentilmente messa a disposizione dalla proprietà. Già nel 2012 vi erano stati ospitati 30 anziani non autosufficienti provenienti dai comuni terremotati della Bassa modenese. Si ripete la solidarietà dei Fioranesi e non solo materiale.

Come scrive la Carista Parrocchiale: “La comunità vorrebbe assicurare l’accoglienza umana, cristiana, l’integrazione e anche il sostentamento alimentare, in base agli accordi con il comune”.

Si chiede ai Fioranesi di accogliere le famiglie ucraine cominciando con un gesto di solidarietà portando alimenti presso le suore, nel Centro Parrocchiale, Via Vittorio Veneto 26. Servono: latte a lunga conservazione, olio oliva e semi, biscotti, farina, legumi in scatola, tonno, riso, pasta, formaggio, pomodoro, zucchero, fette biscottate, orzo, the, caffè.