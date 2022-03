“Io non sono un bersaglio”, Modena 12 marzo 2022

Ospedale da campo devastato in piazza Mazzini.

Il 12 marzo 2022 in piazza Mazzini il comitato della Croce Rossa di Modena propone la rappresentazione di una scena che accade centinaia di volte in ogni parte del mondo dove esiste un conflitto armato: verrà simulato una postazione sanitaria assaltata da persone ostili che minacciano il personale sanitario. L’iniziativa si inserisce nella campagna informativa nazionale della Croce Rossa Italiana “Io non sono un bersaglio” che mira a sensibilizzare la cittadinanza sui rischi e sulle aggressioni fisiche e verbali che il personale della Croce Rossa e sanitaria in generale subiscono nelle loro attività volte alla protezione e alla salvaguardia della popolazione. La campagna è parte del progetto di sensibilizzazione denominato “Health care in danger (HCID)” voluto dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (CICR).

L’occasione è data dalla “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari” indetta dal ministro della Salute di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca indetta, appunto, per il 12 marzo.

In piazza Mazzini dalle 10.00 alle 19.00 sarà ricreato, così, lo scenario di un ospedale da campo devastato, in cui i cittadini, accompagnati da volontari della Croce Rossa, anche con la visione di video, potranno apprendere i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario a tutela del personale sanitario e la realtà in cui tanti volontari operano nel mondo.

Sono migliaia ogni anno gli episodi di violenza, fisica e verbale, dei quali sono vittime medici, infermieri e altro personale sanitario in Italia; negli ultimi mesi si è assistito ad una significativa recrudescenza di questo fenomeno anche a Modena. Sarà, questo, il tema di riflessione di alcune autorità che interverranno alle ore 16.00 sempre in piazza Mazzini. Tra loro, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena, il dott. Carlo Curatola, la Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Modena, Dott.ssa Carmela Giudice e il Dr. Fabrizio Luppi, Coordinatore del servizio di Emergenza Territoriale 118- Ausl, DEU.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Modena.

La cittadinanza è invitata a partecipare.