Volley, Sassuolo parte con il piede giusto: Gara 1 è neroverde

Parte con il piede giusto l’avventura della Green Warriors nei Play Off: Gara 1 degli Ottavi – o meglio Gara 2, considerata l’inversione dei campi – se l’aggiudicano infatti le neroverdi di Coach Venco, che superano 3-1 (15-25 25-17 25-15 25-10) la Tecnoteam Albese Volley Como al termine di un match dal doppio volto.

Per Civitico e compagne, l’avvio è tutto in salita: le neroverdi partono contratte, soffrono in ricezione ed Albese – concreta al servizio ed in difesa – ne approfitta e si aggiudica con merito il primo parziale. Dal secondo set, la musica cambia: Sassuolo cresce in ricezione ed in battuta, Rasinska e Gardini sono scatenate ed in match torna presto in parità.

Il terzo ed il quarto parziale sono – di fatto – una fotocopia del secondo, con Sassuolo sempre avanti, complici le buone giocate di Rasinska e Gardini, che alla fine chiudono rispettivamente con 19 e 29 punti.

Le due formazioni si affronteranno nuovamente mercoledì 23 al Pala Francescucci (fischio di inizio alle 19.00), con Sassuolo che cercherà di chiudere subito la serie e la Tecnoteam che – dall’altra parte – cercherà di allungare e portare le neroverdi a Gara 3 (domenica 27 sempre in Lombardia).