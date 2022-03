“Il Sommo Viaggio, tra parole, immagini e suggestioni”, il giovedì a Fiorano presso il Centro Culturale Via Vittorio Veneto

Per il 2021/22, i promotori del Centro Culturale Via Vittorio Veneto, con il Comitato Fiorano in Festa e il patrocinio del Comune, sotto la direzione artistica del maestro Gen Llukaci, propongono un denso calendario di appuntamenti. Muniti di mascherine FFP2 e super green pass, sarà possibile partecipare alle variegate iniziative con regolare periodicità. Tutti gli eventi si terranno presso il Centro – Via Vittorio Veneto 94 – e saranno a offerta libera, con una quota minima di 10/15 euro.

La rassegna “Il Sommo Viaggio, tra parole, immagini e suggestioni” si tiene sempre nella giornata del giovedì, con uno o due appuntamenti al mese, alle ore 20.45. L’intento è conoscere meglio la Divina Commedia, facendoci accompagnare con le letture dei versi più noti delle tre celebri cantiche. Questi saranno corredati da musiche suggestive.

Giovedì 24 marzo, sempre alle ore 20.45 presso il Centro, avrà luogo la nona tappa di questo viaggio. L’Avv. Gian Carla Moscattini, con le letture di Franca Lovino e la musica del noto violinista Gen Llukaci, ci racconterà il viaggio nell’aldilà del Sommo poeta. Sarà analizzata la parte finale del Paradiso dantesco e comprenderemo meglio l’Inno alla Vergine di S. Bernardo, per poi passare alla visione di Dio assieme del Sommo Poeta.

Per tutte le ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito www.centrovvv.com o di contattare la struttura tramite la mail centrovvv@gmail.com.