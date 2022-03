“Non temiAMO la Matematica”: week-end conclusivo a Ravarino

La decima edizione di “Non temiAMO la Matematica” si avvia alla conclusione con un week-end denso di appuntamenti, in compagnia di relatori d’eccezione che accompagneranno il pubblico tra misteri e poesia.

Sabato 26 marzo alle ore 17,30 presso il Teatro Comunale di Ravarino è infatti in programma una conferenza pubblica del prof. Bruno D’Amore, docente all’Alma Mater di Bologna ed all’Università di Bogotà, ricercatore di fama internazionale nonché autorità riconosciuta nel campo della didattica della matematica. Il prof. D’Amore parlerà dei “Piccoli e grandi misteri della Matematica”, in un appuntamento organizzato come corollario e conclusione del 4° Convegno Nazionale di Didattica della Matematica che, nel corso della giornata, vedrà convergere a Ravarino esperti provenienti da tutta Italia per confrontarsi e dare vita ad un importante percorso formativo per insegnanti.

La conclusione ufficiale della rassegna si avrà domenica 27 marzo alle ore 17:30, sempre al Teatro Comunale, con la lezione-conferenza “Dante e la Scienza moderna” a cura del prof. Antonio Zoccoli (foto), docente di Fisica all’Università di Bologna e Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

La Divina Commedia è un’opera imprescindibile della cultura umanistica, ma al suo interno non mancano ampi contenuti di natura enciclopedica ed è ricca di riferimenti al mondo scientifico: tra gli endecasillabi del Sommo Poeta troviamo infatti passaggi dedicati alla struttura dell’universo ed alle leggi dell’ottica, vengono citati fenomeni affascinanti ma sconosciuti come le macchie lunari e si fa di frequente riferimento alla geometria (tipico esempio: la quadratura del cerchio). Tra musica, letture ed animazioni il prof. Zoccoli ci accompagnerà alla scoperta di alcuni passi della Commedia dove più evidente è il legame tra poesia e scienza, sviluppando una riflessione che non mancherà di stimolare la curiosità dei presenti. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; sul palco, oltre al prof. Zoccoli, si alterneranno l’attore Stefano Sabelli ed i musicisti Manuela Albano (al violoncello) e Luca Iovine (al clarinetto). Testi e musica saranno poi corredati dalla proiezione dei disegni realizzati da Luca Ralli.

Gli appuntamenti si terranno in presenza presso il Teatro Comunale di Ravarino (Piazza Martiri della Libertà): gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, inoltre sarà possibile assistere anche collegandosi a distanza grazie alla diretta streaming. Per info e prenotazioni: www.nontemiamolamatematica.it

“L’edizione del decennale – finalmente di nuovo in presenza e con ottimi riscontri – ci ha confermato che questa rassegna è divenuta ormai un appuntamento imprescindibile per la nostra comunità, ed è riuscita a creare una relazione positiva tra il mondo della cultura scientifica ed il pubblico più ampio” sottolinea Maurizia Rebecchi, Sindaco di Ravarino. “La formula – prosegue Rebecchi – è apprezzata perché riesce a coinvolgere adulti e ragazzi, appassionati della materia e semplici curiosi grazie ad appuntamenti di alto valore accademico in un clima piacevole e divertente. E’ stata davvero una grande soddisfazione, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, vedere confermato quest’anno l’ottimo livello di partecipazione di tanti cittadini ai nostri appuntamenti, sia in presenza sia in collegamento via web”.

La rassegna è promossa dal Comune di Ravarino con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena e dell’Ufficio Scolastico Regionale, ed è realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo I.C.2 Ravarino e Sintab. Inoltre, l’edizione del decennale è resa possibile anche grazie anche al contributo del MUR-Ministero della Università e della Ricerca. La realizzazione della decima edizione della rassegna “Non temiAMO la Matematica” vede il contributo di: Assicoop-UnipolSai; Associazione Agorà; Casa vinicola “Marchesi di Ravarino”; CIRFOOD; Le Conserve della Nonna; Osteria “Il Grano di Pepe”; Sinergas.