Appennino reggiano turismo, il portale per l’accoglienza turistica è del tutto rinnovato

L’Appennino reggiano è un territorio che sta vivendo una riscoperta dal punto di vista turistico, con un aumento delle presenze negli ultimi anni grazie al fenomeno del turismo di prossimità. Tra le azioni da mettere in campo per non perdere questa nuova visibilità, essere sempre più accogliente e al passo con i tempi c’è senz’altro la promozione sul web, perché sono migliaia gli utenti, visitatori e turisti, che cercano su internet il nostro territorio. Il portale Appennino reggiano turismo, www.appenninoreggiano.it, che fa capo all’Ufficio IAT dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano, vuole essere sempre più un punto di riferimento.

Enrico Ferretti, Sindaco di Ventasso ed Assessore al Turismo dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano, afferma “Il turismo è una voce primaria dell’economia dell’Appennino reggiano, dobbiamo esserne consapevoli e come Enti dobbiamo mettere in campo azioni efficaci di promozione turistica. Ci rendiamo conto che essere presenti e raggiungibili tramite internet oggi sia fondamentale per il turismo, per questo vogliamo un portale ben consultabile, con contenuti in linea alle richieste del pubblico. Parliamo di circa 145.000 visitatori all’anno per un sito formato da migliaia di pagine relative a 10 Comuni, con contenuti costantemente aggiornati. Adesso speriamo che le utenze aumentino ancora, viste le migliorie apportate”.

Sul sito si trovano sezioni dedicate all’ospitalità, agli eventi, agli aspetti naturalistici del territorio con itinerari correlati, che sono le più cliccate. Ci sono i link alle stazioni turistiche di Cerreto Laghi e Ventasso Laghi e al portale appenninobianco.it, al meteo, tutte le informazioni su paesi, beni culturali, servizi, produzioni alimentari.

Rachele Grassi, addetta all’Ufficio IAT dell’Appennino reggiano aggiunge: “Nell’organizzazione del nuovo sito ci siamo basati sulle richieste e sugli interessi più frequenti dell’utenza. Abbiamo lavorato in squadra con i tecnici di E-Project srl e di Edicta srl, perché il vecchio portale era poco accattivante, poco adatto ad essere usato da smartphone; oggi invece abbiamo strumento di promozione territoriale al passo con i tempi che si unisce alla presenza sui social network”.

Questo sito vuole essere una vera e propria vetrina dell’Appennino reggiano, uno strumento utile al turista, per far conoscere un territorio ampio, che ha caratteristiche e attrattive differenti dal crinale alla collina, insieme a tutti gli eventi che vi si svolgono, ma allo stesso tempo vuole essere utile agli operatori del territorio e alla rete di Infopoint locali, che possono usarlo per stare in rete e per rispondere ai turisti nei diversi Comuni.