Il Palazzo dello Sport di Montefiorino ospita il campionato regionale di ginnastica ritmica del CSI Emilia Romagna

2 e 3, 9 e 10 aprile: quattro giorni di grandi gare per la ripartenza dello sport in montagna

Sarà il palasport di Montefiorino il luogo della ripartenza 2022 della ginnastica ritmica targata CSI Emilia Romagna. Nell’impianto sportivo di Via Gaggio di Sopra infatti durante i prossimi weekend del 2-3 e del 9-10 aprile avranno luogo le gare regionali dell’ente di promozione sportiva, che ha dovuto aggiungere giornate di gara per il forte gradimento dell’iniziativa da parte delle società sportive della regione e il conseguente altissimo numero di atleti iscritti.

A partire da sabato quindi giungeranno presso il comune dell’appennino modenese numerose società sportive da tutto il territorio regionale e del Trentino Alto Adige: le iscrizioni al momento attuale prevedono la presenza di 23 società sportive per complessivi 450 atleti e atlete comprese fra i 5 e i 40 anni di età. Le prove saranno valutate da una decina di giudici regionali e nazionali presenti, che valuteranno gli esercizi individuali, in coppia e in squadra; le ginnaste presenteranno esercizi al corpo libero, con la palla, con la fune, con il cerchio, il nastro e le clavette. La competizione avrà inizio alle 09.30 di sabato 2 e si concluderà domenica 10 aprile alle 19.00 circa per due weekend complessivi di gara.

Come ogni manifestazione del CSI anche questo campionato regionale si indirizza più alla ampia partecipazione e all’inclusione di tutti gli appassionati, ma comunque la competizione sarà assicurata in quanto l’evento regalerà ai vincitori la qualificazione alle finali nazionali di ginnastica ritmica. Quest’anno finalmente – malgrado ancora vigenti alcuni requisiti per l’ingresso, sarà possibile aprire al pubblico il 100% della capienza del grande impianto del comune di Montefiorino, ma sarà comunque garantita la diretta streaming delle gare sulle pagine social del comitato CSI Modena.

“Per il nostro comune – evidenzia il Sindaco di Montefiorino Maurizio Paladini – ospitare eventi sportivi di rilevanza regionale ed interregionale è una opportunità di fare conoscere ancora meglio il nostro splendido territorio, che oltre alle bellezze naturali e artistiche, ha anche strutture sportive e di ospitalità di ottimo livello”. A margine dell’impianto infatti sarà garantita anche la ristorazione per pubblico e atleti, e per il territorio montano si prevede l’affluenza di alcune migliaia di persone (fra atleti, genitori, tecnici, giudici, dirigenti e appassionati) sui quattro giorni, anche utile in chiave di ricettività turistica e visibilità del territorio. Particolare impegno e supporto saranno assicurati dalla locale società sportiva Sport Evolution che cura la logistica e l’accoglienza insieme all’amministrazione comunale.