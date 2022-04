La scrittrice di best sellers Cristina Caboni domenica 10 aprile a Fiorano Modenese

La scrittrice di best sellers Cristina Caboni domenica 10 aprile a Fiorano...

Domenica 10 aprile, alle ore 16.00, la scrittrice Cristina Caboni presenterà il suo ultimo libro La ragazza dei colori, presso la sede del Circolo Nuraghe, Villa Cuoghi, in via Gramsci 34, a Fiorano Modenese.

L’autrice di best seller e vincitrice del Premio Selezione Bancarella 2017, converserà del suo ultimo romanzo con la scrittrice Sara Ferrari della Fondazione Villa Emma di Nonantola. La conversazione sarà allietata dall’accompagnamento musicale a cura di Edda Chiari al violino, letture di Annalisa Celli.

Cristina Caboni torna a Fiorano a distanza di 7 anni, quando era venuta per presentare il suo secondo libro La custode del miele e delle api, dopo il felice esordio nel 2014 come scrittrice.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo Culturale Nuraghe in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, l’associazione Artistica Inarte (Il Tè delle 5), l’associazione di fotografia Framestorming e Amici della Musica Nino Rota, con il patrocinio del FASI e della Regione Sardegna. L’ingresso è gratuito, con green rafforzato obbligatorio.

Nel libro La ragazza dei colori Cristina Caboni come sempre racconta tutte le sfumature delle emozioni con grande maestria. Questo nuovo romanzo è pieno di speranza e fiducia nel futuro. Narra una storia, commovente e profonda, che riporta alla luce un episodio dimenticato della storia italiana durante il periodo fascista, ambientata in un paesino dell’Emilia Romagna.

Cristina Caboni vive con il marito e i tre figli in provincia di Cagliari, dove si occupa dell’azienda apistica di famiglia. Ha esordito come scrittrice nel 2014, con il romanzo Il sentiero dei profumi , venduto in tutto il mondo, che ha conquistato la vetta delle classifiche italiane e straniere e il favore di pubblico e critica. A cui hanno fatto seguito La custode del miele e delle api (2015), Il giardino dei fiori segreti (2016), Premio Selezione Bancarella 2017, La rilegatrice di storie perdute (2017), La stanza della tessitrice (2018), La casa degli specchi (2019) e Il profumo sa chi sei (2020), seguito del primo fortunato romanzo.