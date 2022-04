Dopo lo stop forzato di 2 anni a causa della pandemia di Covid 19, finalmente domenica 10 aprile 2022 si svolgerà presso la Piscina Comunale di Sassuolo la terza edizione del “Trofeo Master Città di Sassuolo”, a cui prenderanno parte ben 59 società provenienti da diverse regioni italiane (Emilia-Romagna, Marche Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto).

Gli atleti iscritti, regolarmente tesserati per le società affiliate alla F.I.N. per la stagione 2021-2022, sono 476, per un totale di 867 prove gara individuali e 58 staffette. La manifestazione, a carattere interregionale, si svolgerà nella vasca da 25 mt. a 8 corsie e, durante l’intera durata della manifestazione, sarà a disposizione una vasca (12×6 mt, 4 corsie) per lo scioglimento degli atleti. I blocchi di partenza sono dotati di tecnologia di ultima generazione Track-Start.

La gestione della manifestazione sarà a cura del Nuoto Club Sassuolo, storica società natatoria presente sul territorio sassolese, che da qualche anno cura anche il settore master rappresentato da un bacino di atleti in continua crescita, che ad oggi può contare su una sessantina di tesserati in gran parte schierati in gara per difendere i colori della società Sassolese.

Alla gara saranno presenti atleti di tutte le categorie del settore master, dagli Under 25 fino agli M80.

Il programma prevede le seguenti gare:

Mattino: 50 DO – 400 SL – 50 FA – 100 SL – 100 RA – 100 MX – MiStaff 4×200 sl

Pomeriggio: MiStaff 4×50 MI – 200 SL – 100 DO – 200 MX – 50 SL – 100 FA – 50 RA – 800 SL – Staff 4×50 SL

Per l’assegnazione del 3° Trofeo Master Città di Sassuolo sarà stilata una classifica di società, che considera i punteggi di tutte le gare di tutte le Categorie (esclusa la categoria U25), compresa le staffette.