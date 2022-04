Donatella Pieri è la nuova Presidente di FMAV Fondazione Modena Arti Visive

Si insedia oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione di FMAV Fondazione Modena Arti Visive. A presiederlo è l’architetto Donatella Pieri, anche presidente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli, nominata in maniera congiunta dai soci fondatori Comune di Modena e Fondazione di Modena.

Alle nomine già annunciate dal Comune di Modena di Vittorio Iervese, già in carica nel precedente CdA di FMAV, professore associato in Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Studi linguistici e culturali di Unimore, e Marcella Manni, titolare della galleria d’arte e della casa editrice Metronom di Modena, si aggiungono quelle indicate da Fondazione di Modena, che completano il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Modena Arti Visive.

Sono Luigi Benedetti, già in carica nel precedente consiglio di amministrazione di FMAV e direttore generale di Fondazione di Modena e Daniele Francesconi, responsabile del programma culturale di AGO Modena Fabbriche Culturali e direttore scientifico del Consorzio Festival Filosofia di Modena.

Nominati inoltre Simona Manfredini come revisore dei conti effettivo e Luca Neri come supplente.

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Modena Arti Visive ringrazia sentitamente il Presidente Gino Lugli per il suo impegno alla guida dell’istituzione dall’anno della sua costituzione nel 2017 fino al 2022, e i consiglieri Daniela Goldoni e Martina Bagnoli per il prezioso lavoro svolto nella precedente consiliatura.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione accompagnerà l’istituzione nell’obiettivo primario della promozione e della divulgazione della cultura e dell’arte contemporanea, con una attenzione specifica alla didattica e alla formazione e all’incrocio tra discipline e saperi, in particolare tra arte, scienza e nuove tecnologie, in un momento così importante per la città di Modena, prima città italiana Unesco per le Media Arts.

Sarà centrale nell’azione di FMAV il contributo al progetto AGO Modena Fabbriche Culturali, con il quale saranno sviluppate crescenti sinergie, nel quadro del percorso che porterà alla nascita della nuova fondazione di partecipazione.