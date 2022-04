FIL ha proposto la campagna “Una colomba per la ricerca”

Modena: la Fondazione Italiana Linfomi raccoglie 14.500 per la ricerca sui linfomi

La Fondazione Italiana Linfomi (FIL), organizzazione nazionale senza scopo di lucro con sede operativa a Modena, attiva dal 2010 nel campo della ricerca scientifica per la cura dei linfomi, ha voluto augurare buona Pasqua con una dolce iniziativa, promossa per fare conoscere le sue attività e raccogliere fondi preziosi da investire nella cura di una delle patologie onco-ematologiche più diffuse in Italia.

FIL ha proposto buonissime colombe pasquali in una serie di banchetti organizzati tra la fine di marzo e i primi di aprile, tra Modena e Alessandria, dove la Fondazione ha sede. In particolare a Modena lo stand si è tenuto sabato 9 aprile sotto i portici di Piazza dell’Ova.

Grazie anche a un passaparola interno tra gli oltre 1000 soci della Fondazione, simpatizzanti e sostenitori, sono state offerte complessivamente 740 colombe, permettendo la raccolta di donazioni per 14.500 euro.

Il denaro sarà impiegato nelle attività della Fondazione, che da oltre 10 anni fronteggia una patologia particolarmente diffusa – 40 nuovi casi al giorno, quasi 2 ogni ora – ma con buone probabilità di cura grazie ai progressi della scienza.

Ogni anno FIL promuove decine di nuovi studi finalizzati al miglioramento delle cure e della qualità di vita dei pazienti, collaborando con oltre 100 centri ospedalieri sul territorio nazionale.

Dall’inizio della sua attività, la Fondazione ha condotto oltre 90 ricerche, molte delle quali hanno contributo a cambiare l’approccio delle cure in Italia e non solo.

Da parte della Fondazione, il ringraziamento ai volontari e a coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa e a tutti i cittadini per la scelta di sostenere la ricerca sui linfomi, attraverso un gesto semplice, ma preziosissimo.