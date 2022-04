Umanisti per nuove idee di impresa: torna la Summer School Entrepreneurship in Humanities di Fondazione Golinelli

Umanisti per nuove idee di impresa: torna la Summer School Entrepreneurship in...

Sono aperte le candidature per la quinta edizione bolognese della Summer School Entrepreneurship in Humanities, promossa da Fondazione Golinelli con il contributo di Fondazione Carisbo e la collaborazione di GATE SpA. Il percorso si terrà dal 18 al 29 luglio al Centro Arti e Scienze Golinelli e ha l’obiettivo di stimolare studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori, under 35 e di formazione umanistica, nello sviluppo di nuove idee d’impresa.

Il sistema universitario italiano offre una ricchissima formazione in campo umanistico, frutto di un’antica tradizione di studi e di opportunità di scoperta del patrimonio culturale e artistico. Tuttavia, secondo il Rapporto AlmaLaurea 2021, solo il 77,8% dei laureati in queste discipline ha un’occupazione a cinque anni dal conseguimento del titolo magistrale.

Di conseguenza questo straordinario bacino di competenze si trasforma raramente in iniziative imprenditoriali che abbiano una sostenibilità economico-finanziaria e può portare, nel rapporto con le aziende, allo skill mismatch, la discrepanza tra le competenze richieste per una data posizione e quelle in possesso di candidate e candidati.

«Mettere in relazione saperi diversi che generino nuove competenze è un elemento necessario per creare nuove professionalità. – afferma Eugenia Ferrara, vice direttrice di Fondazione Golinelli – La Summer School Entrepreneurship in Humanities si muove in questa direzione, con un team di esperti che metterà i contenuti umanistici in interazione con le competenze di management, marketing, organizzazione e gli strumenti digitali necessari alla creazione di impresa. Le partecipanti e i partecipanti potranno cimentarsi in prima persona nell’elaborazione di modelli di imprenditorialità innovativi e, una volta terminato il percorso, confrontarsi con il mercato in maniera più concreta».

«Nell’ecosistema italiano delle startup manca un protagonista: il mondo della ricerca e della cultura umanistica. – dichiara Andrea Bonaccorsi, direttore scientifico della Summer School Entrepreneurship in Humanities, ordinario di Ingegneria gestionale all’Università di Pisa e esperto di economia della scienza e dell’innovazione, – Molti denunciano la distanza tra la cultura STEM e la tradizione umanistica, ma pochi lavorano per ridurre la distanza. La Fondazione Golinelli ha supportato con entusiasmo dal 2018 un percorso di primo avvicinamento di laureati e dottorandi umanistici alla creazione di impresa. A partire dallo scorso anno alcuni team sono già sul mercato. Da quest’anno il gruppo di startupper e professionisti riuniti in GATE SpA fornirà ai gruppi che escono dalla Scuola un mentoring operativo. La tradizione umanistica italiana è troppo importante per non cercare strade nuove di valorizzazione».

Sarà possibile candidarsi al percorso, della durata di due settimane e gratuito per i 35 profili selezionati, fino al 1 maggio. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina della Summer School sul sito di Fondazione Golinelli.